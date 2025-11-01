懷孕5月驚見卵巢惡性腫瘤 馬偕醫聯合會診救下母女

懷孕期間例行性產檢，竟意外發現腹中藏有巨大惡性腫瘤。33歲的李小姐在妊娠20週、第四次例行性產檢時，發現腹腔積滿大量腹水，且左下腹有一顆約15公分、邊界模糊、結構複雜的卵巢腫瘤。她近來也感覺進食與呼吸困難，原以為是腸胃不適，沒想到竟與惡性腫瘤有關。

馬偕紀念醫院高危險妊娠科醫師王亮凱指出，檢驗腹水未發現癌細胞，但核磁共振顯示腫瘤極可能為惡性，懷疑是「懷孕合併卵巢癌」，為求謹慎，針對腹水檢體進行細胞檢驗，雖未能於腹水內發現癌細胞，腹部核磁共振影像顯示腫瘤疑似來自左側卵巢，且惡性風險極高，高度懷疑是懷孕中合併卵巢癌。

醫師建議切除腫瘤＋子宮 無法保胎

李小姐在其他醫院諮詢時，醫師甚至建議手術切除腫瘤與子宮，但那也意味著孩子無法保住。為爭取母子平安機會，馬偕醫院高危險妊娠照護團隊醫療團隊會診婦癌科主任陳楨瑞，共同研擬最安全的治療方式。

陳楨瑞召集跨團隊討論後，考量胎兒僅約500公克，若早產存活率極低，加上手術風險高，最終決定儘速手術切除腫瘤，同時盡力保留子宮與右側卵巢輸卵管，讓胎兒能持續發育。術前檢查顯示孕婦抗穆勒氏荷爾蒙（AMH）值高達22.5以上，遠遠超出育齡女性2至5的正常指數，強烈懷疑為卵巢顆粒細胞癌。

傳統治療復發率高 最終直式開腹手術驚險「拆彈」

陳楨瑞指出，傳統卵巢癌在治療上多採取「根除性減積手術」，包括切除子宮、雙側卵巢、輸卵管、淋巴腺與腹腔內轉移之腫瘤，並須搭配術前或術後化學治療，且有相當高的復發與死亡風險。

最終陳楨瑞團隊採取傳統直式開腹手術，在不造成腫瘤破裂的情況下，順利切除包含惡性腫瘤的左側卵巢輸卵管，並取部分大網膜組織進行病理檢驗，幸運的是，手術時於腹腔內並沒有發現腫瘤擴散或轉移跡象，因而子宮與右側卵巢輸卵順利保留，子宮內胎兒也未受到手術影響。

陳楨瑞表示，病理報告雖證實為卵巢癌，但是歸屬於低度惡性之「幼年型顆粒細胞瘤」，無須後續在懷孕期間接受化學治療。李小姐術後恢復極佳，先前因腹水引起的腹脹、呼吸困難等症狀也完全消退，孕程得以順利延續。

電腦斷層顯示子宮內胎兒。（圖／馬偕醫院提供）

母女均安 醫提醒孕期３症狀要注意

最終在王亮凱醫師持續追蹤下，李小姐於妊娠38週自然產下2808公克的健康女嬰。產後追蹤無復發跡象，母女均安。

陳楨瑞提醒，「幼年型顆粒細胞瘤」屬低度惡性腫瘤，常伴隨腹水與腹脹等症狀。懷孕期間若出現持續腹脹、食慾不振、呼吸困難等狀況，應儘早就醫檢查，若發現腹水或不明腫塊，更應提高警覺。若能及早診斷、由專業團隊制定治療計畫，便能守護媽媽與寶寶的健康。