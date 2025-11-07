懷孕8個月仍執著體態管理、還拍《軍官與魔鬼》？黛咪摩爾回憶瘋狂行徑：當時阿湯哥挺尷尬的！

《軍官與魔鬼》劇照

黛咪摩爾懷孕八個月拍《軍官與魔鬼》，笑稱阿湯哥當時挺尷尬。 她為《Vanity Fair》拍懷孕裸照，引發轟動並打破女性身體禁忌。 海莉艾特沃懷孕仍親拍動作戲，被讚「女版阿湯哥」。

【文／克里斯蒂】好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore）在《紐約客》影展對談時回憶，當年拍攝經典電影《軍官與魔鬼》（A Few Good Men）時，自己已懷孕八個月，與「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）對戲的經驗「有點尷尬」。她笑說：「我覺得湯姆有點不好意思，我自己其實挺自在的，但能感覺到他當時有些不知所措。」當時摩爾懷著與布魯斯威利（Bruce Willis）的第二個女兒 Scout，仍積極參與前期排練與讀本。她坦言，那個年代在好萊塢懷孕幾乎是「禁忌」，許多女演員被迫在事業與家庭間二擇一。

摩爾表示：「那時候圈內很少有人邊懷孕邊工作，社會的潛台詞是——你不能既是母親又是演員。」但她選擇挑戰這項既定框架，「我想證明：為什麼不行？我可以兼顧兩者。」回想起那段時光，摩爾形容自己「有點過度努力」，甚至在臨盆前還執著於體態管理：「我還沒生就開始鍛鍊，因為要穿軍裝拍戲。」她笑稱，自己有天還爬了兩個半小時的山、騎了24英里單車、晚上還去跳雷鬼舞，「結果女兒提早兩週報到。」

《軍官與魔鬼》劇照

其實，黛咪摩爾早在1991年就以一張懷孕全裸封面震撼全球——當時她為《Vanity Fair》拍攝孕肚照，引發媒體譁然。摩爾回憶道：「那時我已有七個半月身孕，只覺得那是很自然、很有力量的狀態，沒想到會引起那麼大爭議。」那張封面被視為打破女性在懷孕期間「應隱藏身體」的文化禁忌，也成為流行文化史上最具象徵意義的照片之一。多年後，她笑說：「我只是想展現一個真實的我——懷孕也是美麗的。」

從《Vanity Fair》封面到《軍官與魔鬼》的懷孕拍片，黛咪摩爾以行動改寫了女星在好萊塢的身體與職業界線。如今已年過60的她回顧那段歲月，既覺好笑又感慨：「當時只是想證明自己能兼顧一切，現在回頭看，我想說——其實女人不該一直為了被接受而拼命證明什麼。」

(Photo by John Nacion/Getty Images for Paramount Pictures)

值得一提的是，這樣「懷孕仍拼命演出」的精神在當代好萊塢仍然可見。近期《不可能的任務：最終清算》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two）女星海莉艾特沃（Hayley Atwell）也透露，自己懷孕八個半月時仍堅持親自上陣拍攝動作戲。她在倫敦拍攝一場與湯姆克魯斯激烈打鬥兼逃亡的戲碼，拒絕替身協助：「劇組很體貼，但我不想退縮，我想親身完成。」這份敬業精神也讓影迷大讚她是「女版阿湯哥」。

