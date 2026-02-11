懷孕8個月突「流液體」嚇壞！醫一看傻眼：念珠菌感染

一名林姓產婦懷孕8個月，某天早上起床後突然發現陰道有液體流出，擔心是早期破水恐導致早產，立刻前往醫院就診。經醫師詳細檢查後，卻告知「不是破水」，而是念珠菌感染導致白帶增加，讓她十分困惑。

一名林姓產婦懷孕8個月，某天早上起床後突然發現陰道有液體流出，擔心是早期破水恐導致早產。（示意圖／123RF）

林姓產婦到院後，醫師先詳細詢問症狀與過去病史，接著進行陰道檢查。使用鴨嘴撐開陰道後，確實可見分泌物，但外觀呈現黏稠狀、偏白色，並非破水常見的清澈、稀薄液體。進一步以石蕊試紙測試酸鹼度，結果呈現正常的酸性反應，而非羊水常見的鹼性。醫師說明，孕期若有陰道念珠菌感染，分泌物可能明顯增加，甚至多到流出陰道，容易讓孕婦誤以為是破水。

由於林姓產婦上一胎曾發生早期破水，內心格外不安，醫師因此安排更進一步確認。請她平躺休息2個小時後再次檢查，仍未見羊水自子宮頸流出。再將陰道內液體置於顯微鏡下觀察，只看到念珠菌的菌絲，並未出現羊水特有的蕨類狀結晶反應，最終確認只是念珠菌感染導致白帶增加，並非破水。

醫師說明，孕期若有陰道念珠菌感染，分泌物可能明顯增加，甚至多到流出陰道。（示意圖／photoAC）

林姓產婦也詢問，若真的發生破水，產婦自己能否察覺？衛生福利部桃園醫院婦產科醫師呂理政表示，破水時，孕婦多半會突然感覺有一股液體流出，甚至像噴出來一樣，通常是清澈水狀或淡黃色，量往往不少，可能一下子就把內褲浸濕。

呂理政指出，也有「高位破水」的情形，只會少量但持續、或間歇性流出，甚至只是覺得陰道特別潮濕。判斷重點在於「量多」或「持續流出」，若無法確定，最保險的方式仍是就醫檢查。

呂理政說明，醫師在臨床上診斷早期破水，第一步仍是病史詢問，了解是否有突然或持續流液的情形。接著進行陰道檢查，觀察陰道深處是否有羊水積聚，或是否能看到羊水自子宮頸流出，必要時可請產婦咳嗽或用力增加腹壓，以協助判斷。

呂理政說明，醫師在臨床上診斷早期破水，第一步仍是病史詢問，了解是否有突然或持續流液的情形。（示意圖／Freepik）

呂理政表示，若仍無法確定，會以棉棒採集陰道深層液體進行酸鹼度測試，或在顯微鏡下觀察是否出現羊水特有的結晶反應。也可透過超音波評估羊水量，但羊水變少不一定全是破水，仍須綜合判斷。另有專用檢測試紙可輔助診斷，但因成本較高，僅少數醫院使用。

經完整檢查後，林姓產婦終於放下心中大石，返家前也依醫囑使用治療念珠菌感染的陰道塞劑，避免類似情況再次發生。呂理政提醒，孕期陰道分泌物增加相當常見，但只要出現疑似破水的狀況，切勿自行判斷，及早就醫檢查，才能確保母嬰安全。

