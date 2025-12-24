懷念余家昶～平凡中的身影／丁倩

▲各界人士自發自願来到台北火車站，懷念英雄余家昶。

丁倩

2025年12月19日，傍晚的台北，

車站的燈光還帶著溫度，

人們拖著行李、匆忙踏上列車，

每一個呼吸都如往常般平靜。

他，余家昶，

只是其中一個普通的人，

像你我一樣，

準備回家。

城市以為一切如常，

車輪碾過月台，

風聲裹著廣播聲交織。

沒有人預料，

危險正悄悄靠近，如同突如其來的黑色浪潮。

當混亂爆發時，

人群尖叫，腳步凌亂，

恐懼在空氣裡盤旋。

面對手持汽油彈的歹徒，

余家昶沒有退後。

他沒有盔甲、沒有盾牌，

只有一副凡人的身軀和一顆清醒的心。

他站在最前方，用血肉之軀抵擋危險。

有孩子哭喊、有長者驚慌，

每一個瞬間都可能是災難。

有人以為他是保全，

因為他的冷靜與果敢。

但其實，他只是憑著最原始的本能——

在黑暗逼近時不轉身，保護身邊的人。

現場的人至今仍記得，

那個人影，如磐石般堅定，

在尖叫與混亂裡，

將恐懼隔離在自己背後。

列車延遲、警報響起，

人們擠在月台邊緣，

卻感受到一份安定，

因為有人站在前面。

那一夜，

無數旅客安全抵達目的地，

列車依舊行駛，

城市未被火焰吞噬。

他的時間，

永遠停留在那一刻。

後來的日子，

每一次踏入車站的人潮，

每一次燈火通明的夜晚，

都提醒人們：

曾有人站在最前方，

讓日常繼續如常。

孩子得以平安回家，

父母仍能等待孩子的身影，

長者的步伐沒有被打斷。

余家昶，

不需要掌聲，也不求榮譽。

他用沉默、勇敢、堅定

完成了一個凡人所能做到的選擇。

在城市的燈火裡，

在列車的呼嘯聲裡，

在每一個平安抵達的瞬間，

他的名字和行動，

將被長久記住！

（照片翻攝網路）