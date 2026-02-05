懷念彩繪國寶大師 宜蘭市鄂王社區推出馬年年畫

宜蘭市鄂王社區將宜蘭重要已故國寶彩繪畫師曾水源大師遺作「八駿圖」印成年畫，年畫由彰師大陳世強教授設計，將曾水源生前畫作「祈求吉慶」「合境平安」八幅彩繪結合而成，林銘信里長自費印贈，數量有限，現免費發送，歡迎大家索取。（宜蘭市公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭舊城歷史文化豐富，人文薈萃眾，多位重要之歷史文化人才均聚集於本區，帶動舊城文化產業與歷史特色。鄂王社區長年耕耘在地文化，今年適逢丙午馬年，特地將宜蘭重要已故國寶彩繪畫師曾水源大師遺作「八駿圖」印成年畫，今年畫由彰師大陳世強教授設計，將曾水源生前畫作「祈求吉慶」「合境平安」八幅彩繪結合而成，曾家是宜蘭重要彩繪家族，以流傳第四代人，宜蘭縣境內重要廟宇彩繪均為曾家所繪，是宜蘭舊城重要之文化資產。

陳世強教授指出，整個宜蘭城幾乎都呼吸在歷史文化中，承先啟後，繼往開來，讓我們一起發現並推展其中的珍貴價值。也因為十二年前曾老和其他藝師的協助下，二０一三年鄂王社區榮獲聯合國宜居城市競賽藝術文化遺產獎首獎之殊榮，為了感謝曾水源對地方的遺愛付出，今年特地印此年畫之茲感念。

林銘信里長說，曾水源的作品如同寶藏一般，就像祥瑞寶馬，為大家帶來吉慶平安。他自費印贈，數量有限，現免費發送，歡迎大家索取。