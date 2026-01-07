懷念的古早好滋味！芋粿巧
芋粿巧
「芋粿巧」懷念的古早好滋味也是娘家媽媽的最愛選用新鮮食材製作，安心無虞不需額外沾醬就很好吃了芋頭香氣和Q彈的嚼感讓人齒頰留香帶回孝敬娘親，媽媽讚不絕口呢
食材
芋頭(約1000g), 1條
糯米粉, 500g
在來米粉, 250g
乾香菇（泡軟切絲）, 10朵
香菇水, 350c.c
清水, 200c.c
調味料
食用油, 適量
鹽, 1/2小匙
薄鹽醬油, 3大匙
白胡椒粉, 1大匙
料理步驟
步驟 1：乾香菇泡水，泡軟後切絲，香菇水備用。
步驟 2：芋頭洗淨去皮分成兩等份，一份切細丁（約1*1公分）、一份刨絲。
步驟 3：熱油鍋爆香香菇絲，再放入芋頭丁、芋簽、調味料，小火拌炒均勻待香味出來後熄火放涼。
步驟 4：將糯米粉與在來米粉倒入鍋中，加入香菇水、清水搓揉成麵糰。
步驟 5：手抹少許食用油，各取約115g~120g塑型成半月型，放置在小張烘焙紙（或粽葉）上，並於表面塗上少許油。
步驟 6：放入蒸鍋以中大火蒸20~25分鐘。
步驟 7：蒸好的芋粿巧取出後，額外塗抹少許油（食用油+少許熱水），可避免表面乾硬並看起來油亮，再置涼。
步驟 8：食用時，再放入蒸籠中回蒸熱，或是用油煎香皆可。
步驟 9：如圖
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：懷念的古早好滋味！芋粿巧
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號
其他人也在看
一人份晚餐食譜8道！自己料理不是孤單 是把生活照顧好的能力
編輯/鄭欣宜撰文 一個人吃飯，曾經被貼上很多奇怪標籤，好像只要不是兩人以上的餐桌，就自動帶點寂寞濾鏡。但真的開始自己下廚之後，妳會發現一人份料理跟孤單一點關係都沒有，它比較像是一種生活技能解鎖。不是為享民頭條 ・ 1 天前 ・ 發表留言
最美好的早餐記憶！台式法國吐司
台式法國吐司 濃濃的台味法國吐司，一定要夾著肉鬆美乃滋。吸滿蛋液的吐司麵包，煎的又香又恰，和肉鬆美乃滋一起送入口，是學生時代最美好的早餐記憶。 食材 吐司麵包, 4到5片 蛋,...iCook愛料理 ・ 1 天前 ・ 5
冬日養腎必備！營養師推薦3道黑色食材食譜
寒冷冬季容易使腎臟負擔增加，中醫與營養專家建議，可選擇黑色食材入菜，幫助養腎補氣血，提升身體活力。康寧醫院營養師陳詩婷特別推薦3道簡單又滋補的黑色食材料理，適合冬天家庭餐桌。黑米桂圓粥材料：黑米80g（紫米）、桂圓肉15g。作法：先將黑米洗淨，放置冰箱一晚。將黑米放入鍋內，加適量的清水，大火煮沸後，轉小火煮至8分熟。最後加入桂圓肉，繼續煮成稠粥即可。注意：黑米桂圓粥能夠養心安神，補腎益精；因為黑米不易煮爛，所以烹煮前可先浸泡一晚，或使用壓力鍋烹煮。 黑芝麻黑豆漿材料：黑豆60g、黑芝麻30g、枸杞10g。作法：將所有食材放入豆漿機裡調理即可。注意：此道飲品建議不要濾渣，因為渣是最營養的地方；枸杞也可換成核桃或桂圓，補腎效果也很好。 3、黑木耳豆皮炒芹菜材料：黑木耳半朵、豆皮2片、紅蘿蔔1／6顆、芹菜1把、蒜頭2瓣、鹽少許、香油少許。作法芹菜去葉切段、豆皮切適口大小、其他食材切細絲、蒜頭切碎備用。起油鍋，蒜末爆香，先下豆皮及紅蘿蔔絲煎香。接著加黑木耳絲，芹菜段因容易熟最後加。起鍋前淋點香油即可。注意：體質較寒的人，建議可加薑絲一起烹煮，去除黑木耳的寒性。 （記者陳大樂，圖片來源：Drea常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年菜好料理！八寶人蔘雞湯
八寶人蔘雞湯(年菜料理) 年菜好料理 !!只要準備好食材就能一鍋到底 喝好湯吃好料 元氣十足歡喜過年 食材 烏骨雞, 1 隻 人篸鬚, 1 株 紅棗, 8-12 顆 八寶藥材, ...iCook愛料理 ・ 1 天前 ・ 發表留言
田野間的超人氣泰式燒烤、火鍋店，還有三種吃法的湯頭
南投草屯田野間的超人氣泰式燒烤、火鍋店，湯頭除了基本吃法外，也有湯頭三喝跟冬粉兩吃的品味模式，內用沒有低消、沒有共鍋費、沒有服務費，同時也是寵物友善餐廳。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 62
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 2
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 74
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 105
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 77
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 11
輝達機器人大進擊 台達電、廣運…隱藏版贏家
輝達5日端出全套全新機器人基礎模型、模擬工具與邊緣運算硬體，要讓機器人的大腦更聰明，目標能如同人類般思考，並與人類真實互...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
證實癌症末期！「第一網紅」暴瘦25公斤 掀衣鬆垮肚皮全被拍
「中國第一網紅」馮提莫當年憑藉《學貓叫》一曲爆紅，打開知名度的她也順利進軍演藝圈，並推出多首歌曲，但卻在2023年證實罹患甲狀腺癌末期，不過她沒有放棄希望積極抗癌，近日，馮提莫在直播中坦承暴瘦25公斤，同時曝光鬆垮的肚皮，震撼所有粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 17
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 353
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 35
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 27