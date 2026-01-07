懷念的古早好滋味！芋粿巧

芋粿巧

「芋粿巧」懷念的古早好滋味也是娘家媽媽的最愛選用新鮮食材製作，安心無虞不需額外沾醬就很好吃了芋頭香氣和Q彈的嚼感讓人齒頰留香帶回孝敬娘親，媽媽讚不絕口呢

食材

芋頭(約1000g), 1條

糯米粉, 500g

在來米粉, 250g

乾香菇（泡軟切絲）, 10朵

香菇水, 350c.c

清水, 200c.c

調味料 食用油, 適量 鹽, 1/2小匙 薄鹽醬油, 3大匙 白胡椒粉, 1大匙



料理步驟





步驟 1：乾香菇泡水，泡軟後切絲，香菇水備用。



步驟 2：芋頭洗淨去皮分成兩等份，一份切細丁（約1*1公分）、一份刨絲。





步驟 3：熱油鍋爆香香菇絲，再放入芋頭丁、芋簽、調味料，小火拌炒均勻待香味出來後熄火放涼。





步驟 4：將糯米粉與在來米粉倒入鍋中，加入香菇水、清水搓揉成麵糰。





步驟 5：手抹少許食用油，各取約115g~120g塑型成半月型，放置在小張烘焙紙（或粽葉）上，並於表面塗上少許油。





步驟 6：放入蒸鍋以中大火蒸20~25分鐘。





步驟 7：蒸好的芋粿巧取出後，額外塗抹少許油（食用油+少許熱水），可避免表面乾硬並看起來油亮，再置涼。





步驟 8：食用時，再放入蒸籠中回蒸熱，或是用油煎香皆可。





步驟 9：如圖

