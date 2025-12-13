懷念立院公道伯 賴清德哀怨對李洋喊：你現在預算是零！全場大笑

前立法院長王金平出席宏道獎頒獎典禮。（曾薏蘋攝）

賴清德總統出席宏道獎頒獎典禮致詞時話鋒一轉，突然問台下的運動部長李洋，「不知道李洋你有沒有覺得，你是新的部會，你的預算還沒有通過」。（曾薏蘋攝）

賴清德總統出席宏道獎頒獎典禮致詞時話鋒一轉，突然問台下的運動部長李洋，「不知道李洋你有沒有覺得，你是新的部會，你的預算還沒有通過」。（曾薏蘋攝）

賴清德總統今出席宏道獎頒獎典禮致詞時，先是看著運動部長李洋說，「不知道李洋你有沒有覺得，你是新的部會，你的預算還沒有通過，呵呵呵，你現在預算是零。」他還看著坐在台下的前立法院長王金平說，「講到這裡，我特別懷念過去王金平院長，立法院長是公道伯。」

總預算目前卡關，加上近日藍白聯手通過爭議法案，賴清德今天與王金平同台，他致詞時話鋒一轉，突然問台下的李洋說，「不知道李洋你有沒有覺得，你是新的部會，你的預算還沒有通過」。賴清德說完，自己連笑幾聲，台下也傳出不少笑聲。

廣告 廣告

賴清德還對李洋加一句，「你現在預算是零」；賴清德說，講到這裡，他特別懷念過去的立法院長王金平，因為立法院長是公道伯，王金平總是常常去協調，朝野不同意見，是不厭其煩，一次又一次，是儘量避免用表決，如果要表決，也是大家同意，這個事情真的沒有辦法，一定要用民主程序才表決。

賴清德說，王金平時代也很少逕付二讀，一定要經過立法院的議事程序，即便要逕付二讀，也要朝野大家同意，這個案子非常重要，應該要直接進入二讀，否則的話就要尊重立法院委員會中心主義，從一讀到交付委員會審查，然後再到院會二讀、三讀，在院會二讀和三讀的時候，要經過朝野協商。

他說，如果立法院把王金平過去建立下來的的規範跟精神能夠確實執行，相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助，對於運動部的幫助更是不言可喻啦。說完，賴清德不僅自己笑，台下也笑，他說，「我們給李洋一個掌聲」。

【看原文連結】