懷念經國先生音樂會 表達無盡追思與敬意

記者陳彥陵、郭曉蓓／臺北報導

為緬懷蔣故總統經國先生犧牲奉獻的崇高精神，國軍退除役官兵輔導委員會、中國青年救國團及財團法人復興崗文教基金會，今（13）日共同舉辦「走過璀璨－懷念經國先生音樂會」，藉由音樂與歌聲，向經國先生一生為國為民的卓越貢獻表達深切追思與崇高敬意。

今日是蔣故總統經國先生逝世38週年紀念日，「走過璀璨－懷念經國先生音樂會」下午於臺北市大安森林公園舉辦，活動邀集黃埔鐵驥合唱團、救國團幼獅管樂團、女青木蘭合唱團等單位帶來精采演出，也有曾於七海官邸擔任經國先生護衛隊的「精忠御林軍」金門精忠衛隊協會，帶來精湛動態操演，現場氣氛熱絡溫馨。

活動過程中，一首首的軍樂、民歌交織出動人的樂章，〈出塞曲〉、〈鋼鐵的心〉〈望春風〉、〈三軍軍歌〉等歌曲輪番演出；金門精忠衛隊協會也帶來「小八極」及「連環拳」，展現俐落身手；原住民團體原聲藝術團亦首度參與演出，以嘹亮歌聲為音樂會增添多元文化氛圍；最後，則由表演團體共同合唱〈蔣故總統經國先生紀念歌〉，傳達對經國先生的緬懷之情。

輔導會副主委陳進廣於音樂會致詞表示，此次活動以歌聲緬懷經國先生對國家社會的卓越貢獻。經國先生在擔任行政院長與總統期間，關懷基層民生、足跡遍及全臺，推動解除報禁、開放赴陸探親等政策，開啟臺灣政治民主化及社會穩定的關鍵轉型，其領導風範與精神至今仍值得後世學習與傳承。

復興崗文教基金會董事長李天鐸指出，音樂會主軸在於透過歌聲，喚起民眾對經國先生那段美好年代的回憶，感念其對榮民、青年及臺灣社會的深遠貢獻，因此曲目涵蓋國語、臺語、客語及原住民族歌曲，期盼大家帶著感恩的心，共同唱出對經國先生的無盡追思與對國家的大愛。

中華民國團結自強協會合唱團帶來合唱演出。（記者陳彥陵攝）

女青年工作大隊聯誼會木蘭合唱團演唱客家及民歌組曲。（記者陳彥陵攝）

政工幹校軍樂班帶來多首民歌及軍樂演奏。（記者陳彥陵攝）

黃埔鐵驥合唱團演唱多首膾炙人口曲目。（記者陳彥陵攝）

金門精忠衛隊協會帶來「小八極」及「連環拳」動態操演。（記者陳彥陵攝）

原住民團體原聲藝術團亦首度參與演出，以嘹亮歌聲為音樂會增添多元文化氛圍。（記者陳彥陵攝）

各表演團體共同合唱〈蔣故總統經國先生紀念歌〉，傳達對經國先生的緬懷之情。（記者陳彥陵攝）

輔導會副主委陳進廣表示，經國先生在擔任行政院長與總統期間，關懷基層民生、足跡遍及全臺，其領導風範與精神至今仍值得後世學習與傳承。（臺北市榮服處提供）