前民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金弊案纏身，遭裁定羈押禁見近1年，今（2025）年9月獲7千萬交保，近日傳出其悄悄回到中央黨部辦公，現任黨魁黃國昌昨（24）日更透露，柯將開啟「土城十講」，重獲自由身的他動態備受關注。對此，民進黨立委陳培瑜今（25）日狠酸，難道是要分享自身生活體驗嗎？黨團幹事長鍾佳濱也譏諷「這的確是個起點」。

陳培瑜表示「我感到非常意外跟詫異」，所謂「土城十講」是要分享自身在土城的生活體驗嗎？但不管是黃國昌或柯文哲，「誰是太陽、誰是月亮、誰是星星」，民眾黨家務事他們內部搞定就可以了。

不過，陳培瑜提醒，民眾黨8席立委，過去1年多聯手國民黨，在立法院所造成的亂象，其實已經延伸到每個人真實生活當中，大家也都確實被影響到，這才是柯文哲「土城十講」必須面對的事情。

快新聞／懷念過去生活？柯文哲預告將啟動「土城十講」 民進黨團這句酸爆

民進黨立委陳培瑜。（圖／民視新聞）

陳培瑜進一步表示，相較於其他政治人物，柯文哲也好、黃國昌也好，他們屢創所謂「壞聲量也是聲量」的迷思之下，不斷製造社會衝突，更製造非常多錯假訊息，讓很多議題沒辦法深入討論，並非一個好的政治人物該有的作為。

因此，陳培瑜強調，柯文哲或黃國昌要召喚所謂「草粉、蔥粉」，他們都必須公開交代，面對台灣未來，大家如何團結一致向前，才是最重要的事情。而鍾佳濱則狠酸，土城目前有收容人，且他們目前都是具有公民權的公民，「相信柯前主席若要對有公民權的公民進行講話，的確也是一個起點」。

快新聞／懷念過去生活？柯文哲預告將啟動「土城十講」 民進黨團這句酸爆

民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）

