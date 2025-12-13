懷念「公道伯」 總統：過去立院少有逕付二讀及表決

賴清德總統今天(13日)上午出席「2025年宏道獎頒獎典禮」，由於立法院前院長王金平以「宏道獎」評審身分出席，總統致詞時也特地談到目前的立法院僵局。他表示，過去立法院很少逕付二讀且慎用表決，王金平總是不厭其煩地居中協調朝野歧見，若王金平過去建立的規範跟精神能被確實執行，他相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。

由宏道運動發展基金會主辦的年度體育盛事「宏道獎」今年已邁入第八屆，設立7大獎類、共10個獎項，頒獎典禮13日上午登場，今年以「榮耀選手 致敬無名英雄」為主題，邀請2名奧運金牌—舉重女神郭婞淳及金牌部長李洋擔任頒獎嘉賓，奧運金牌拳后林郁婷則獻出主持處女秀。

廣告 廣告

賴清德總統特地出席頒獎並致詞，總統表示，宏道運動發展基金會的目的是向下紮根，站在運動選手背後給他們力量、站在前面給他們方向，這非常令人欽佩，這與運動部成立的精神一致，運動部未來會朝向全民運動、競技運動、運動產業三大領域發展，與所有推動國家運動發展的每個人站在一起。

今年「宏道獎」評審團包括立法院前院長王金平，王金平也出席頒獎典禮。總統致詞時特地提到新成立的運動部預算尚未通過，目前仍掛零，他並表示特別懷念過去的「公道伯」立法院前院長王金平，因為王金平過去常不厭其煩地協調朝野不同意見，很少逕付二讀，也盡量避免表決，若真要動用表決也是經大家同意。他認為，若王金平過去建立的規範與精神現在仍能被確實執行，將有助於改善當前的政治氛圍。他說：『(原音)即便要逕付二讀，也要朝野大家同意這個案子非常重要，應該要直接逕付二讀，否則的話都是尊重立法院委員會中心主義，院會一讀，到委員會審查，然後再到院會二讀、三讀，在院會二讀、三讀的時候要經過朝野協商。如果立法院王金平院長過去建立下來的規範跟精神能夠確實執行的話，我相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。』

藍、白兩黨近來將多項提案與法案逕付二讀並交付協商，包括要求賴清德總統赴立法院進行國情報告且接受立委諮詢、不在籍投票修法、修黨產條例排除救國團等。