懷生數位 6 月起成為 Barracuda 台灣代理商！ 強強聯手，打造更完整的企業資安防護產品線

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【記者羅伯特/綜合報導】懷生數位宣布，自 2026 年 6 月起正式成為 Barracuda 台灣代理商，雙方將攜手拓展台灣企業資安市場，結合 Barracuda 成熟的資安解決方案與懷生數位在地市場服務能量，為企業客戶與通路夥伴提供更完整、更具整合性的資安防護選擇。

深耕台灣市場多年的懷生數位，長期服務企業客戶與通路夥伴，累積了豐富的在地市場經驗、客戶需求理解與資安服務能力。此次與國際資安品牌 Barracuda 合作，將進一步強化懷生數位在企業資安產品線上的完整性，協助客戶因應日益複雜的網路攻擊與資安風險。

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Barracuda 具備成熟且廣泛的資安解決方案，涵蓋郵件安全、反垃圾郵件防護、防火牆、Web Application Firewall（WAF）、託管式 XDR 等關鍵領域，能協助企業從郵件、網路、應用程式到端點與威脅偵測，建立更全面的防護架構。

Barracuda 大中華暨東南亞區域總經理樓永強（Andy Lau）表示：「台灣企業正面臨日益複雜的資安威脅，市場對於完整且可落地的資安解決方案需求持續提升。Barracuda 很高興與懷生數位合作，透過懷生數位在台灣市場的在地經驗、客戶服務能力與通路網絡，將 Barracuda 的郵件安全、網路防護、應用程式防護，以及託管式 XDR 解決方案帶給更多企業客戶。我們相信，這項合作將協助台灣企業更有效率地強化資安韌性，並為通路夥伴創造更多成長機會。」

懷生數位表示，這次合作不只是產品代理關係，更是「國際資安技術」與「台灣在地服務能力」的強強聯手。透過 Barracuda 的產品優勢，結合懷生數位既有的客戶基礎、通路經營與技術服務能力，將能為企業提供更完整的資安選擇，也協助通路夥伴開拓更多市場機會。

未來，懷生數位將持續推動 Barracuda 在台灣市場的產品導入、技術支援、通路培訓與客戶應用，協助企業在面對日益複雜的網路攻擊與資安風險時，能以更有效率、更具彈性的方式強化防護。

懷生數位與 Barracuda 也將於 2026 年 7 月 1 日至 2 日參與於台北南港展覽館二館 7 樓舉辦的「Cloud Summit 2026 臺灣雲端大會」及「AI Enterprise Summit 2026」。歡迎企業客戶、通路夥伴及對資安解決方案有興趣的來賓，蒞臨 R28 攤位，與 WIZON 懷生數位及 Barracuda 團隊面對面交流，進一步了解雙方合作內容與企業資安防護應用。

圖說：懷生數位攜手 Barracuda 參與 7月 1 日至 2 日於台北南港展覽館二館 7 樓舉行的 Cloud Summit 2026 臺灣雲端大會與 AI Enterprise Summit 2026，展示以 BarracudaONE 為核心的企業級智慧資安平台，協助企業強化整體資安防護與營運韌性。( 圖／懷生數位提供 )

關於懷生數位(www.wizon.com.tw)

WIZON 懷生數位為 新世代全方位資安即服務提供商，聚焦資安即服務 Cybersecurity as a Service 模式的創新資安思維，提供彈性靈活的全方位資安服務。匯集來自各界累積多年的資安專業能量團隊，將資安治理方針和技術與自動化流程相結合。

WIZON 提供的服務涵蓋：端點安全管理、資訊安全事件監控及回應、網路安全管理、資安風險管理、資安合規性諮詢等。透過自有研發的資安系統平台、資安專家團隊、關鍵技術及自動化流程等多重優勢，WIZON 能夠提供高品質的資安服務，協助企業用戶建立睿智的資安視野及與時俱進且有效的資安治理方針。以產業累積多年實力堅強的資安專業團隊能量，幫助企業用戶減少資安風險並保護企業的核心業務。

關於 Barracuda (www.barracuda.com)

Barracuda 是全球領先的資安公司，透過以夥伴為核心的營運模式，提供易於採購、部署與使用的完整資安韌性解決方案。我們的智慧型 BarracudaONE 平台，於開放式生態系中整合電子郵件、資料、應用程式、網路以及託管式 XDR，全面提升企業的資安韌性。

Barracuda 深受全球數十萬家企業與合作夥伴信賴，致力於為各種規模的企業提供業界領先的資安解決方案與支援服務。我們以專業團隊為核心，結合人工智慧技術，協助企業打造更安全、更有韌性的數位環境。