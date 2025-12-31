懷疑中共軍演「美、日早知情」！江啟臣曝1事藏玄機：賴政府應該說明清楚

中國解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」演習，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東5處展開圍島軍演，國民黨立委、立法院副院長江啟臣指出，這次的軍演「美國、日本相對沉默」，是不是早知情？又或者掌握一定程度的情況？江啟臣認為，總統賴清德應對此說明清楚。

江啟臣在《千秋萬事》節目中表示，12到24海浬已經是高度敏感的灰色地帶，若換做美國沿岸發生類似的事情，川普（Donald Trump）政府不可能毫無反應。另外江啟臣也指出，雖然美國、日本多次重申台海和平的重要性，但上述兩國在這次的中共軍演期間，卻顯得相對低調。

「賴政府應對外說明清楚」，江啟臣懷疑，從美、日的反應來看，民進黨政府是否掌握中共軍演的實際規模與意圖，又或者早已知情並與美日有充分溝通，都是應該要向大眾說明的。江啟臣指出，畢竟以往中共軍演，各國政府都會嚴正表態，反觀這次多以國際媒體發聲為主，這是此前較少發生的情況。江啟臣推測，如果不是賴政府提前掌握情況，美國對於此次中共軍演的反應較小，可能與明（2026）年川習會的政治考量有關。

至於賴清德譴責藍白阻擋國防預算一事，江啟臣強調，預算卡住是受到朝野攻防、政治對立影響，賴政府應該針對1.25兆國防預算的內容說明清楚，朝野雙方才能好好坐下來談、彼此釋出善意。

