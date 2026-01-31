懷疑他偷吃！臉書貼私密照公審妹婿 北市男幫親妹出氣慘了
記者楊忠翰／台北報導
台北市1名高姓男子，先前因妹妹懷疑丈夫出軌，遂將妹婿與陌生女子對話內容截圖後，再上傳臉書社團公審，順便幫妹妹出口惡氣，妹婿不甘個資外洩，憤而對高男提出告訴；台北地院認為，高男違法事證明確，遂依違反個資法判他2月徒刑，緩刑2年，並支付公庫2萬元。
檢警調查，高男妹妹懷疑丈夫外遇，先悄悄拿走對方手機，並將私密照片與對話紀錄傳到自己手機，再進一步轉傳給哥哥；前年8月間，高男取得妹婿疑似出軌證據後，先在電腦登入自己臉書帳號後，並將妹婿與陌生女子對話內容及照片上傳臉書社團，再對妹婿進行網路公審。
高男妹婿發現貼文後氣憤提告，檢方認為，雖然高男是為了幫妹妹打抱不平，但他非法利用個資之行為，明顯觸犯個人資料保護法，遂依法起訴高男。
法官認為，高男犯後坦承犯行，並允諾賠償5萬元，與妹婿期望金額有所落差，雙方未能達成和解；考量高男犯後態度尚佳，給予其改過機會，遂依違反個人資料保護法判高男2月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，並須支付公庫2萬元罰鍰。
