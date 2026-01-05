懷疑先生外遇整天監控行蹤 新竹人妻被休

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張姓女子整天懷疑先生外遇，竟以監視器觀察先生行蹤，要求外出必須報備，不然就打電話查勤，還半夜重敲房門對熟睡的先生與孩子們大聲咆哮，新竹地院認為夫妻感情已經破裂難以癒合，判准其夫休妻。

104年結婚育有2子女的陳男說，妻子張女無端懷疑他有外遇，屢以大聲咆哮、冷嘲熱諷、無理指控、情緒勒索、質問等方式騷擾對待，且以監視器觀察行蹤，要求外出時需報備或由其陪同，並不時撥打電話查勤，懷疑他與員工、鄰居、親妹等人有染，還懷疑他偷拍夫妻行房影像傳送他人，甚至到他店面喧鬧影響營業，及半夜重敲房門欲強行進入他與2名子女就寢房間，影響他與2名子女作息。

陳男說因飽受精神壓力及睡眠不足，患有適應障礙症併焦慮等身心症狀，經新竹地院核發暫時保護令獲准，張女仍到他營業場所騷擾，遭警察以違反保護令為由帶離，交保後仍在家中騷擾他不讓睡覺，再度遭警察帶離，因此提告休妻。

法官看夫妻對話紀錄內容，陳男對於妻子無端猜忌、質疑或情緒發洩，均是即時且好言解釋、耐心回應，並表達關心之意，但張女所為不但嚴重干擾先生日常生活，並動搖婚姻互愛、互信及互諒之誠摯基礎，亦造成婚姻破綻產生。

且張女多次在先生及子女夜間睡覺時間以大聲咆哮、敲擊房門等方式強行要求進入房間探查，已嚴重危及家人身體及精神上安寧，且已逾越夫妻通常所能忍受程度，並將夫妻間恩愛情義消磨殆盡。

且張女明知保護令內容，且不應再對先生家暴，卻仍無故到營業場所喧鬧、夜間干擾先生睡覺、多次撥打電話騷擾，顯見夫妻已全無信任關係，感情破裂已難以癒合。因此判准離婚。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

