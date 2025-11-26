懷疑前女友新歡害分手！男持馬克杯猛砸還揮拳

花蓮一名陳姓男子跑到前女友租屋處談判。（圖／東森新聞）





花蓮一名陳姓男子跑到前女友租屋處談判，正好撞見女生疑似正在曖昧中的新歡，認為是他害兩個人關係破裂，因此拿出馬克杯攻擊雙方還大打出手。警方到場後，陳姓男子已經離去，只剩下被打的曖昧對象。而女孩子則是在一旁泣不成聲，難過不已。

身穿米色上衣的陳姓前男友，將手中物品丟到地上，下一秒拿起馬克杯K向另一名彭姓男子頭部，因為他懷疑對方是前女友新歡，而陪同的朋友也被陳姓男子壓在地上打，雙方瞬間扭打成一團。

警方vs.遭攻擊彭姓男子：「先...你是，頭後面，（應該頭後面，第一下在頭後面。）」

警方獲報到場，動手的陳姓前男友早已不見蹤影，只留下挨打的彭姓男子，他頭部還不停流血。剛分手的女生泣不成聲，不知道是哭分手還是哭新歡被打。

遭攻擊彭姓男子vs.彭姓男子朋友：「打電話給我，哭得很慘，（等於是過來救場啊，他一過來一見面，就直接東西把他敲了。）」

事發就在花蓮吉安鄉自強路，23日清晨6點多，陳姓前男友跑來前女友租屋處談分手，雙方起口角後，前女友打電話和彭姓男子哭訴，對方隨即到場要給予安慰。陳姓前男友在現場撞見彭姓男子和他朋友，瞬間醋意大發，認為是他害兩人關係破裂，氣得拿出馬克杯攻擊還打成一團，直到前女友制止，雙方才停下。

不過彭姓男子頭部挫傷，他的朋友則是右手被碎片割傷，救護人員檢傷包紮後無大礙。吉安分局北昌派出所所長賴柏翰：「經本所同仁積極查處之下，已通知陳男到案說明，陳男亦對彭、劉兩男提出傷害告訴。」

為愛雙方打成一團，3人也互告傷害，警方也依傷害罪嫌，將他們通通函送法辦。

