懷疑女兒被霸凌！暴躁父「私刑」推倒7歲童害背摔傷…要關原因曝

社會中心／洪正達報導

林姓男子懷疑女兒被班上男童霸凌，竟然在未經查證、未經正當管道申訴下，在校門口推倒男童成傷，後續被法院判處拘役30天，不得易科罰金。（示意圖／Pixabay）

北部林姓男子懷疑女兒遭到幼兒園同班男同學霸凌，並未循正當管道投訴，竟在校門口推倒該名年僅7歲的男童，造成男童受傷，案經士林地院審理後，認定林男涉犯「成年人故意對兒童犯傷害罪」判處拘役30日，不得易科罰金。

判決指出，林男的女兒與被推倒的男童是同班同學，但林男卻認為女兒在校內遭到男童霸凌，卻未向校方投訴或請對方家長出面處理，卻在2025年5月14日下午5點多，在校門口從男童胸口正面推倒，使得男童因此跌倒，造成臀部與下背部撞擊地面挫傷。

廣告 廣告

後來男童母親得知後立即報警提告，林男到案後坦承推倒男童，檢方偵結後依「成年人故意對兒童犯傷害罪」起訴林男。

後來法院在審理此案時，林男主張自己因長期擔心女兒在幼兒園被欺負，也認為園方都沒有妥善處理，當時才會情緒失控推倒男童，事後感到相當懊悔，期盼與男童家長進行調解，但均被對方家長拒絕；此外，法官依據幼兒園老師證詞、監視器畫面、診斷證明書等事證後，認為林男犯行屬實，不過考量他沒有前科且犯後坦承犯行，並審酌林男家庭及經濟狀況後，依法判處拘役30日。

不過為何此案不得易科罰金，法院則表示，林男涉犯罪嫌為「成年人故意對兒童犯傷害罪」，屬於《兒少法》中的分則加重犯罪類型，且罪嫌最重本刑已超過5年，就算判處拘役也不得以繳納罰金的方式替代服刑，但被告若符合法定條件，也可在執行階段時向檢方聲請易服社會勞動。

教育部反霸凌投訴專線：1953

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

澎湖少女「謊稱14歲」與油漆工嘿咻！母怒告 法院緩刑2年理由曝

揪團赴陸落地招待「受國台辦指示」為特定候選人拉票！統盟2幹部將入監

驚悚畫面曝光！疑死角看不到 2移工「上一秒推撞下秒輾輪下爆頭」死亡

重案回顧／為奪家產！林清岳夥友「狂殺父母106刀」血腥計畫震驚社會

