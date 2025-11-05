懷疑女兒遭同學霸凌 地方媽媽傳威脅訊息「找人性侵妳們」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

彰化縣一名黃姓婦人，懷疑她的女兒在學校遭一對謝姓姊妹霸凌，竟傳LINE給謝姓姊姊的男友，恐嚇「找人把她們抓出來處理」、「請她吃大便」，「找人性侵她們」，姊妹倆得知後心生恐懼，立即報案。彰化地檢署全案偵結後，認為黃婦涉犯「成年人對少年犯恐嚇危害安全罪」，將她提起公訴。

起訴指出，黃婦不滿謝姓姊妹在網路持續影射、謾罵自己的女兒，懷疑女兒遭受姊妹霸凌，黃婦為了幫女兒出氣，傳訊給謝姓姊姊男友表示「請她們閉嘴，我會找人把她們2個抓出來處理」、「我到時候會請她吃大便」等訊息，甚至揚言找人性侵姊妹。

廣告 廣告

而黃婦在傳送威脅訊息後，也曾向學校提出霸凌申訴，試圖為女兒討回公道，但經校方啟動調查程序後，認定並未構成霸凌事件，該申訴案最終未能成立，謝姓姊妹看到威脅訊息後，害怕人身安全沒有保障，因此報案。

黃婦到案後坦承有傳送這些文字訊息，但否認涉及恐嚇，她辯稱，訊息中並未明確指名道姓，不過檢察官調查後認為，根據相關人的證詞，以及LINE的對話截圖等事證，黃婦的恐嚇訊息確實是針對謝姓姊妹。

檢方指出，黃婦所發的訊息使用大量粗鄙且帶有強烈威脅性的字眼，內容已足以讓一般人感到生命、身體安全受到危害，謝姓姊妹在偵訊時也明確表示感到害怕，檢方因此認定黃婦的辯詞不可採信，行為已觸法。

彰化地檢署全案偵結後認定，黃婦所為涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》、以及《刑法》「成年人對少年犯恐嚇危害安全罪」將黃婦提起公訴。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

老婆無法受孕 渣男心理師出軌小護士誕一女

螳螂捕蟬 歹徒才搶到500萬隨即遭搶 8嫌全起訴

【文章轉載請註明出處】