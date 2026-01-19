懷疑女兒遭霸凌 父推傷幼兒園男童遭判拘30日

一名父親認為女兒遭同學霸凌，竟動用私刑，出手推倒一名男童。（示意圖，資料畫面）

一名林姓男子去年因懷疑女兒在幼兒園遭同班男童霸凌，未經理性處理，竟在校門口推倒男童，造成男童下背挫傷，士林地院認定林男涉犯「成年人故意對兒童犯傷害罪」，判處拘役30日，不得易科罰金，但若符合法定條件，林男可在執行階段向檢方申請易服社會勞動，全案可上訴。

判決書指出，林男認為女兒在幼兒園遭同班男童欺負，卻未透過學校或家長溝通處理，反而在2025年5月14日下午5時許，在幼兒園門口出手推倒一名未滿7歲的男童，導致男童向後跌躺在地，造成下背挫傷，林男被依傷害罪嫌起訴。

廣告 廣告

士林地院綜合被告自白、幼兒園老師證詞、監視器畫面及醫院診斷證明等事證，認定林男犯罪事實明確，考量他無前科、事後坦承犯行、表達悔意，並曾嘗試與被害童家長調解未果，另審酌其家庭與身心狀況，依「成年人故意對兒童犯傷害罪」，判處拘役30日。

按刑法規定，最重本刑五年以下有期徒刑，受六月以下徒刑或拘役宣告者，按規定得易科罰金；傷害罪為五年以下有期徒刑之罪，惟林男故意對兒童犯罪，經《兒少法》加重後，法定最重本刑為7年6月以下有期徒刑，因此不得易科罰金，但若符合條件，林男仍可於執行階段向檢方聲請易服社會勞動；全案仍可上訴。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★ 《鏡新聞》關心您：尊重網路人權 iWIN反霸凌專線：02-33931885。





更多《鏡新聞》報導

2歲男童曾被安置返家3個月遭虐死 狠父二審判18年

虐7貓棄置路旁致死 新北運將二審逆轉改判7月定讞

桃園舊大樓凌晨惡火吞噬四層樓 女街友燒垃圾釀禍遭送辦