南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

懷疑女朋友跟別人用餐，竟然報警要求調閱店家監視器！台南一名男子跑到商場美食店家，要求調閱監視器，還引來警方協處，還是員警說明，不涉刑案無權調閱，才將這名醋男，勸離後結案。





懷疑女友出軌！ 台南男衝商場餐廳調監視器揪人遭拒

男子懷疑女友與別人外出用餐，竟要求調閱店家監視器查勤！（圖／民視新聞）





警方獲報來到商場內的美食店家，這名男子還在糾結著，要求要調閱店家的監視器畫面，原因是他懷疑自己的女朋友，跟別人跑到這裡來用餐。

民眾說：「真的很奇怪。」、「私事的部份我覺得，男女朋友自己處理好，我相信應該會更好。」，「如果你要警方當你的徵信社，這個是非常不妥當。」

許多民眾聽了，都不免覺得，感情中的信任缺乏，問題更大。

民眾表示：「如果沒有辦法做到，信任這一塊的話，那我覺得這樣的男朋友，其實是可以分手的。」、「我覺得很可怕，就是一點私人空間都沒有啊。」

員警到場也只能強調，報案內容與刑事案件無關，拒絕協助調閱監視器。





因私事報警要警察幫調監視器，遭警方依法說明後婉拒！（圖／民視新聞）





台南市第一分局莊敬所副所長楊元林強調：「該男子所欲查詢的事務，係屬個人事務，並未涉及任何刑事案件，或公共安全事由，故當場向其說明相關法令規定，並予以婉拒。」

想知道女朋友跟誰去吃飯，竟然自己就跑到店家去，想調監視器，還打了110報案，要求警方協助。警方呼籲報案專線和警力資源，應該留給緊急事故和危安情況，不應該為追查私事報警，浪費警力資源。





