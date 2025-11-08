懷疑女友劈腿！毒販糾眾持球棒痛毆情敵 強押上車擄人

花蓮縣壽豐鄉7日上午發生一起暴力擄人案件，一名男子遭人當街毆打後被強行押上車帶走。吉安分局接獲報案後立即成立專案小組展開追緝，調閱上百支監視器掌握嫌犯行蹤，於案發不到2小時內在台11丙線發現涉案車輛，成功救出被害人並逮捕5名嫌犯，同時查扣球棒、一級毒品海洛因及二級毒品安非他命等證物。

花蓮縣壽豐鄉7日上午，發生一男子遭人當街毆打後被強行押上車帶走，警方介入調查後發現是感情糾紛導致。（圖／警方提供）

警方調查後發現，這起擄人案件起因於感情糾紛。涉嫌擄人的男子懷疑女友另結新歡，嚥不下這口氣，竟揪集朋友共5人，持球棒當街痛毆情敵並強行將人帶走。被害人頭部遭球棒重擊造成鈍傷，所幸經送醫治療後並無生命危險。

專案小組調閱沿線監視器過濾後，掌握白色轎車行蹤與車輛動向。當2輛涉案車輛行經台11丙線時，見警方靠近盤查隨即加速逃逸，但吉安分局早已部署警力於周邊道路展開圍捕。警方先後於台11丙東華大橋北端及吉安鄉光華工業區華工六路成功攔停車輛，當場逮捕5名嫌犯。

嫌犯疑似不滿女友劈腿，竟找人毆打情敵，還擄人上車。（圖／警方提供）

嫌犯案案工具。（圖／警方提供）

警方在車上發現球棒1支、一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及吸食器一批，查出涉嫌擄人的男子不僅涉及暴力擄人，還有販毒與吸毒犯行。警方初步調查後，依妨害秩序、妨害自由及傷害等罪嫌，將5名涉案人移送花蓮地檢署偵辦，後續將持續追查是否另有共犯或黑幫介入。

