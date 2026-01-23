懷疑女友移情別戀！他狠分屍「刮骨割肉」臟器沖馬桶 逃死判無期定讞

記者林盈君／台北報導

2023年7月間，30歲的菲律賓籍移工馬克（Velasco Mark Dave），與同鄉女友發生口角，一怒之下殺害女友後，又將遺體分屍「開腸剖肚、刮骨割肉」，將部分臟器沖入馬桶，部分屍塊打包丟進垃圾車，企圖毀屍滅跡。案經法院審理，一、二審皆依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，案件上訴到最高院，最高法院認為判決認事用法無違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

菲律賓籍移工馬克殺害女友分屍，判處無期徒刑定讞。（圖／資料照）

回顧案情，馬克與女友在桃園中壢租屋，2023年7月間，他因懷疑女友移情別戀，與對方發生激烈爭吵，此前，馬克已因賭博惡習與女友不睦，案發當天，馬克憤怒之下對其掐頸部，用螺絲起子狂刺、將女友殺害，事後還分屍企圖滅證。法院一、二審，根據鑑定報告指出，馬克犯案手段殘忍，缺乏同理心，矯正教化可能性低、再犯風險高，因此判處無期徒刑。案件上訴最高法院，駁回上訴定讞。

