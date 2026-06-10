懷疑妻子偷吃！夫偷拍LINE私密對話當「證據」遭打臉 法官：非法手段

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者潘靚緯／彰化報導

彰化一名男子偷拍妻子與友人電話紀錄做為出軌證據，反挨告侵犯隱私。(圖／翻攝畫面)

部分夫妻為了蒐集枕邊人外遇的證據，選擇鋌而走險私下調查，但小心此舉恐觸法。彰化一名男子因懷疑妻子有婚外情，利用年幼子女使用妻子iPad的機會，偷看並翻拍妻子與友人的LINE對話紀錄，事後將這些「私密對話」當作證據，向法院提告求償，結果不但未勝訴，反而因侵害隱私，被判處4個月有期徒刑。

根據判決書內容，彰化男子與妻子感情不睦，小孩主要由妻子照顧。111年上半年，男子到妻子住處陪小孩時，趁小孩使用媽媽的iPad，竟動起歪腦筋，擅自翻閱妻子與友人的LINE對話紀錄，並用手機一張張拍下，做為日後打官司、控告妻子侵害配偶權的「王牌證據」。

廣告 廣告

男子事後辯稱，當時只是在教小孩設定LINE的聊天室背景，是對話紀錄自己跳出來，才順手拍照蒐證，強調自己是為了維護婚姻的重大利益，並沒有犯意。

法官審理後，打臉男子的說法，認為夫妻間雖然有忠貞義務，但不代表可以毫無底線地侵犯對方隱私。法官痛批，就算要蒐證配偶外遇，也不能用非法手段，否則就跟窺探隱私的徵信社沒兩樣。況且通姦罪都已除罪化，為了民事賠償私自竊錄他人對話，無論是公益性或必要性都明顯不足。

此外，法官認定這些LINE對話內容受《個人資料保護法》保障的個人資料，男子未經同意就翻拍、利用，甚至當作訴訟的附件，明顯已觸法。

全案審理後，彰化地院依違反《個人資料保護法》判處男子有期徒刑4個月，得易科罰金，用來翻拍對話的手機也要沒收。至於男子被指控利用小孩「入侵」妻子電腦設備的部分，因證據不足，法院判決不另為無罪諭知。全案可上訴。

更多三立新聞網報導

仿冒香奈兒、LV金飾「正品60萬手鍊賣10萬」 16家銀樓涉侵權4300萬

萬隻蜜蜂30秒突襲飛進車行 「蜂來富」奇景曝！老闆欣喜：賀成交好幾台

不愛喝水！44歲男下巴腫「唾液腺結石」口水流不出超慘 吃東西劇痛難耐

20遊客玩斷軌雲霄飛車「卡半空」慘淋雨 麗寶：瞬間強風暴雨停駛8分鐘

