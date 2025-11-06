懷疑妻子出軌…他下秒遭「菜刀插左眼」！鮮血狂流仍淡定問：叫救護車了嗎？

男子慘遭妻子以菜刀刺傷。圖／翻攝自X

俄羅斯日前發生一起有驚無險的傷人事件，一名男子因酒後爭吵指控妻子莉莎疑似婚內外遇，隨後就被震怒的妻子用菜刀刺入左眼，當場鮮血直流，但男子依舊保持清醒地詢問：「叫救護車了嗎？」。所幸男子送醫後成功取出刀片，刀傷也未傷及大腦，目前仍在住院觀察中，而事發當下影片也在網上瘋傳。

根據Mirror等外媒報導，這起事件發生在俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）一間公寓內，當時阿爾廖姆（Artyom）與妻子莉莎（Liza）正在公寓裡飲酒，然而阿爾廖姆疑似酒後上頭，竟指控妻子莉莎不忠、與他的朋友有不正當關係，結果引發激烈爭吵。不料，莉莎一氣之下竟手持菜刀猛然刺向阿爾廖姆的左眼。

阿爾廖姆被攻擊後依舊可以坐直身體、保持清醒，只是鮮血從左眼傷口不斷湧出，刀子仍深深嵌入頭上，然而面對如此驚悚情況，阿爾廖姆依舊可以冷靜地詢問拍攝者：「你叫救護車了嗎？」拍攝者隨即要求阿爾廖姆不要移動刀具，擔心即使是輕微動作都可能致命，並向他保證：「是的，我們已經叫救護車了」。

拍攝隨後轉向質問莉莎：「你到底對他做了什麼？莉莎，你為什麼要刺他？」莉莎則回答：「因為他在說我的壞話」。阿爾廖姆在刀仍從眼窩伸出的情況下回道：「如果我現在死了怎麼辦，上帝保佑我？」莉莎回應：「我叫了醫生」，也讓拍攝者傻眼怒批：「你是不是瘋了？阿爾廖姆，你還好嗎，夥計？我害怕，我們叫救護車了，你還好嗎？」

慶幸的是，阿爾廖姆被送往醫院搶救後，經過外科醫師的緊急手術，終於成功將刀取出，經醫療人員確認，傷口深約8英吋（約20公分），所幸並未傷及大腦，阿爾廖姆則仍在住院休養中。報導指出，警方已對這起刺傷事件展開正式調查。



