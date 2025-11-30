懷疑妻子外遇！人夫持鐮刀殺妻 他與屍體自拍上傳稱是「背叛代價」

警方指出，嫌犯犯案後拍攝自拍照並上傳網路，目前相關影像已由警方扣押作為證物。（圖／翻攝自India Today）

印度南部泰米爾納德邦科印巴托爾近日發生一起駭人聽聞的凶殺案，一名男子疑因懷疑妻子外遇，持割刀將其殺害後，竟與遺體自拍並上傳社群平台，還稱此舉為「背叛的代價」，行徑令人震驚。警方已迅速將嫌犯逮捕，並展開進一步調查。

根據《今日印度》（India Today）報導，警方指出，嫌犯巴拉穆魯甘（Balamurugan）來自蒂魯內爾維利（Tirunelveli），與妻子斯里佩雅（Sri Priya）育有三名子女。據了解，斯里佩雅近期因個人因素獨自在科印巴托爾的女子宿舍居住並工作，夫妻因此暫時分居。

警方表示，巴拉穆魯甘長期懷疑妻子與他人有不正當關係。案發當天，他前往妻子所住的女子宿舍要求帶她離開，但遭到拒絕，雙方隨即爆發激烈爭執。過程中，巴拉穆魯甘突然拿出預先藏在身上的鐮刀，當場攻擊妻子，導致對方傷重不治。

案發後，巴拉穆魯甘未選擇逃離，而是拍下與妻子遺體的合照並上傳網路，引發關注與譁然。警方獲報後迅速鎖定嫌犯身分，並於短時間內將人逮捕歸案。

目前當地警方已依殺人罪嫌將巴拉穆魯甘移送偵辦，並持續釐清犯案動機與過程，同時協助安置三名年幼子女。警方也呼籲民眾正視家庭暴力問題，及早尋求協助，避免憾事再次發生。

警方表示，嫌犯因懷疑妻子外遇行凶，案發後已被逮捕。（圖／翻攝自X，@IndiaToday）

