懷疑妻遭性侵沒告訴他！狠夫拿掃把「狂揍到斷氣倒地」…4歲兒驚恐目擊全程

泰國烏隆他尼府（Udon Thani）日前發生一起死亡悲劇，一名48歲的女子坎提瑪（Kantima）於2025年1月23日深夜在當地一處住宅內慘遭毆打頭部致死，而她52歲的丈夫那隆里（Narongrit）事後哀慟表示，事發當晚帶著4歲兒子外出買菜，沒想到回家後發現妻子身亡，還稱妻子是遭吸毒團夥滅口。怎料警方調查後發現，殺害坎提瑪的真兇就是這位丈夫！

他持掃把活活打死妻子！4歲兒目擊全程

警方1月23日深夜獲報稱烏隆他尼市馬卡恩（Makkhaeng）鄉一處住宅內發現一具女屍，到場後確認報案人為死者丈夫，其4歲兒子則坐在母親遺體旁；經法醫相驗遺體後，確認死者腦部及頭頸部有大面積瘀傷，死因為遭鈍器猛烈擊打致死。那隆里期初接受警方問訊時表示，他在事發當下帶著孩子出門買東西，未料回家後竟看到陌生男子持木棒攻擊妻子。

不過，那隆里當下明顯散發酒氣，供詞反覆矛盾，因此警方並未全然採信其說法，轉向詢問其4歲兒子，未料竟從男童口中得知，是父親持掃把當著他的面毆打母親，即使他大聲呼喊阻止仍不停手。另外，死者母親也控訴，女兒過去長期遭受丈夫家暴，還曾被打到腦出血、接受手術切除後腦骨，怎料如今尚未完全康復，就又因同一部位遭再次毆打慘死；警方依此判定，真正施暴者就是死者丈夫那隆里。

被兒子、岳母指控！丈夫認了：懷疑妻子被性侵沒告訴他

那隆里在警方問訊下最後認罪，並供稱案發當天傍晚準備吃飯時，因友人告知他曾看到妻子遭性侵，他便質問妻子是否屬實，卻發現妻子拒絕回答且態度閃躲，讓他信以為真，再加上過去總是認為妻子經常夜不歸宿，因而懷疑妻子行為不檢，怒火中燒的他當場抓起掃把，當著兒子面前連續毆打妻子頭部十多次，直到妻子倒地不動。

那隆里隨後騎車載兒子外出購買蠟燭與酒，沒想到回家後發現妻子仍無反應，進行心肺復甦也沒有恢復心跳，這才發現妻子竟被他活活打死，但因害怕坐牢，一開始才謊稱是陌生人闖入殺害妻子。那隆里坦承，夫妻曾經常爭吵，他也曾多次施暴，但他堅稱並非故意殺人。

警方27日將那隆里押回案發現場重建犯案始末，而那隆里也依供述重演以掃把多次毆打妻子，並將掃把丟出窗外的行徑，接著還在妻子陳屍處跪拜合十，哭著向亡妻道歉，並強調自己「無論如何都還是很愛妻子，也不會拋棄兒子」。警方事後依「無殺人故意，但對他人施以傷害行為，導致被害人死亡」罪行將那隆里雅回，全案目前已進入司法程序。

★遇到暴力時的應對與求助：請立即撥打110 報案，或者撥打113保護專線 24小時諮詢求助 (全年無休)。保護自己請閃避離開現場，保護頭、臉、頸等重要部位。勇敢求助親友或社工、律師的協助，或尋求保護令。



