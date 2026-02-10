懷疑小三劈腿！警官勒索情敵議員千萬 喊「都是開玩笑」下場慘了

台南市警局秘書室前主任莊武能（圖右）恐嚇議員，遭判5個月徒刑。圖／翻攝自苗栗縣警局

台南市警局秘書室前主任莊武能，在婚姻內出軌一名度假村經理高女，因懷疑高女跟新竹縣已婚的張姓議員有染，竟威脅說要爆料議員有婚外情，要求張姓議員準備好1千萬元現金。隔兩日張男報警後，警方立刻前往逮捕莊武能，在圍捕過程中莊武能竟駕車衝撞警方試圖逃逸。事後，他被恐嚇取財罪、妨害公務罪起訴。二審判決認為莊男犯恐嚇罪，判5個月徒刑、得易科罰金。

判決書指出，台南市警局秘書室已婚前主任莊武能，跟在新竹一間溫泉度假村工作的高女有婚外情，2022年莊武能到高女工作處打算進入跟高女約定好的房間，但高女出面阻攔將莊武能帶往員工宿舍，莊武能察覺有異質問之下才得知，該房間有張姓議員，莊武能懷疑二人有染，更因此心生不滿。

莊武能得知張男為新竹縣議員，而且是已婚身分，隔天他就假扮高女以及高女的男友哄騙張姓議員，揚言要爆料他婚外情、圖利業者等假新聞，並要求張姓議員支付1千萬元，而張姓議員擔心政治前途受影響，隔2天就準備好千萬現金，按指示交給不知情的度假村員工。莊武能則在隔天傳訊息給張姓議員說，一切都是開玩笑，「沒有要跟你要錢啦…一切都是整你的」，張姓議員這才得知遭到欺騙，決定報警。

事隔兩日，莊武能載著高女回到度假村時，遭到警方包圍，莊武能起初拒絕開門，還試圖衝撞警方逃逸，警方隨即連開6槍對空示警、3槍朝輪胎射擊，但莊武能仍然拒絕下車，後來遭到警車包圍無路可退，才被警方逮捕。

事後，莊武能被依恐嚇取財、妨害公務等罪起訴。法院一審判決指出，判莊武能犯「強制罪」判刑6個月，得易科罰金18萬元，妨害公務罪部分則無罪；二審法庭審理時，莊武能當庭落淚，表示過去的獎金、獎勵都可以不要，只希望法院判無罪。高院改判莊武能恐嚇罪，判刑5個月、得易科罰金15萬元，妨害公務部分維持無罪判決。



