懷疑愛犬遭毒殺！女縱火燒毀工寮 反遭恐怖前男友開車撞飛墜谷⋯險送命

記者林意筑／苗栗報導

邱姓女子懷疑愛犬遭毒死，竟放火燒毀前男友郭男的工寮洩憤。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣銅鑼鄉驚傳恐怖事故，一名40歲邱姓女子懷疑愛犬遭52歲郭姓前男友毒死，盛怒下竟放火燒毀郭男的工寮洩憤，郭男得知後也氣得開車猛追邱女，更於一處產業道路蓄意撞擊，造成邱女連人帶車摔落邊坡，所幸僅受輕傷。事後警方前往調查，其中郭男經毒品快篩檢測呈陽性反應，訊後被依殺人未遂、公共危險等罪移送。

郭男開車蓄意撞擊，造成邱女連人帶車摔落邊坡。（圖／翻攝畫面）

本月10日晚間7時許，苗栗警方接獲民眾報案，稱在銅鑼鄉興隆國小附近發生追衝撞擊事故，線上警網獲報立即前往查看，趕抵時發現邱女連人帶車墜落3公尺深的邊坡，經消防隊員協助救援將邱女救出，所幸僅受輕傷，邱女趁送醫前向警方指控，是前男友郭男故意開車撞擊害她墜落山坡。

經消防隊員協助救援將邱女救出，所幸僅受輕傷。（圖／翻攝畫面）

經警方調查，發現邱女、郭男為前男女朋友關係，由於邱女飼養的愛犬莫名暴斃，她便懷疑是遭郭男毒死，邱女一氣之下跑到郭男工寮縱火，燒毀貨櫃屋和機車。郭男得知後前往查看，加上剛施用完毒品安非他命，途中與邱女會車時情緒失控，於產業道路一處下坡轉彎處蓄意撞擊，原本打算要讓邱女下車談判，未料撞擊力道過猛，導致邱女連人帶車摔落邊坡。

據了解，警方趕抵時郭男仍在現場，而邱女則受困車內，邱女獲救後指控遭郭男蓄意衝撞、郭男為毒品列管人口，警方當場要求郭男接受毒品快篩檢測，發現有安非他命陽性反應，後續已採尿檢驗確認中。經警方詢問後，依公共危險、殺人未遂等罪將郭男移送苗栗地檢察署偵辦，至於毒品快篩陽性反應，需經採尿送驗呈陽性反應後再另行移送偵辦；而邱女坦承到工寮縱火，也被依公共危險罪函送偵辦。

