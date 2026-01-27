懷疑戴綠帽！家暴男汽油點火、害妻「全身1/4灼傷毀容」 判5年2月定讞

記者林盈君／台北報導

2024年5月間，基隆一名鄭姓男子，因懷疑余姓妻子有外遇，雙方發生激烈口角，鄭男先是持棍棒毆打余妻，之後再潑灑汽油縱火，造成余妻全身（頭、臉、頸、腹部及四肢）4分之1受到3度灼傷，基隆地院一審，依重傷害罪判處鄭男5年2月徒刑；上訴二審維持原判；最高法院駁回上訴，鄭男判刑5年2月確定，全案定讞。

鄭男因懷疑妻子外遇，潑汽油縱火害燒傷，判刑5年2月定讞。（示意圖／AI生成圖）

據了解，前年5月間，鄭男懷疑妻子有外遇，於住處與對方發生爭吵，鄭男一怒之下，先持棍棒毆打妻子，再持裝有汽油的寶特瓶，揮灑汽油後點火引燃，余妻當場全身起火，鄭男見狀急忙灑水撲滅，又搭計程車送妻子就醫。而余妻雖撿回一命，但頭臉部及身體四肢等，全身4分之1體表面積3度灼傷，皮膚遺留疤痕，排汗功能損壞。

鄭男被檢方依重傷害罪起訴，案件法院審理，法官考量鄭男坦承犯行，且與妻子達成和解，但竟因懷疑妻子有外遇，就毆打並點火燒傷妻子，造成其身心難以磨滅的傷害恐懼，更是罔顧其性命，認為其手段凶殘，無堪憫恕之處，因此依法判處5年2月徒刑。案件上訴二、三審，最高法院駁回，判刑定讞。

