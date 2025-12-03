懷疑枕邊人出軌！丈夫持剪刀猛刺妻身亡，逃亡到墓園落網。（圖／TVBS）

一名43歲的劉姓男子因懷疑妻子外遇，在雙方爭執後持剪刀攻擊妻子，導致對方重傷不治。這起命案發生在11月29日晚間9點多，死者在分居後返家取物時與丈夫再度爭執，遭到多處刺傷，包括頭部、臉部及脖子等處。事發後嫌犯企圖逃逸，最終被警方在住家後方墓園逮捕，目前已遭羈押，檢警安排於12月4日進行遺體複驗。

懷疑枕邊人出軌！丈夫持剪刀猛刺妻身亡，逃亡到墓園落網。（圖／TVBS）

這起命案震驚了當地居民，因為在鄰居眼中，這對夫妻平時感情看似平穩，鮮少爭吵。劉姓嫌犯曾經經營小吃生意，還擔任社區委員一職，在社區中形象良好。鄰居表示，他們從未預料到這對夫妻之間會發生如此嚴重的衝突。有鄰居目睹事發當晚的混亂場景，看到有人臉上沾滿血跡，還有人正在進行心肺復甦術，但當時只以為是普通的夫妻爭執。

廣告 廣告

鳥松里長謝唐欽表示，事發當時有鄰居在離開社區時曾與兇嫌面對面碰面。根據了解，這對夫妻因丈夫懷疑妻子出軌而決定分居，案發當天死者返回住家取物時，雙方再度爭執，丈夫一時情緒失控，拿起剪刀朝妻子猛刺多刀，造成致命傷害。更為悲痛的是，死者在身亡前曾撥打電話向弟弟求救，但最終仍回天乏術。

嫌犯殺妻後試圖逃逸，從地下室要逃到外面，最後在住家後方的墓園被逮個正著。（圖／TVBS）

案發後，救護車迅速趕到現場，民宅門口部署了大批警力。劉姓嫌犯在行兇後試圖逃離現場，他先從地下室想逃到外面，但因外頭有警力駐守而折返回住家後方空地，最終在墓園被警方逮捕。當時嫌犯神情恍惚，整起案件從發生到嫌犯被捕僅約半個小時。劉姓男子已被法院裁定羈押，檢警則安排在4日下午對死者遺體進行複驗，以釐清案件細節。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

公車煞停！84歲翁車上摔倒頭撞鐵桿心跳一度停

鄰居間嫌隙？ 鄰持鐵鎚怒砸門窗 住戶：嚇到不敢睡

TVBS社會檔案／媳指揮工具人殺前公婆 還「坐在命案現場吃漢堡」等殺前夫

謝侑芯魂斷大馬「突冒招魂法會」擲聖筊回來了 黃明志保釋吐心聲

