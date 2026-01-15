懷疑枕邊人出軌？ 人妻翻拍丈夫手機對話紀錄反吃官司 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

苗栗一名施姓女子因懷疑丈夫婚內出軌，去年1月間趁著丈夫酒醉熟睡，翻拍丈夫手機與異性的LINE對話，並將截圖張貼到臉書「公審」，丈夫憤而對施女提告。全案經苗栗地院審理後認定，施女行為已侵害他人隱私，構成散布竊錄他人非公開談話罪，判處她拘役20日，得易科罰金，不過全案可上訴。

判決指出，施女只因懷疑丈夫對婚姻不忠，去年1月31日凌晨，她趁丈夫酒醉熟睡後，直接翻拍丈夫手機內與異性的LINE對話，隨後再將照片上傳至臉書「爆怨公社」公審，丈夫發現後怒不可遏，立即報警提出告訴。

法官審酌指出，夫妻關係即使存有感情糾紛，仍應相互尊重彼此的隱私空間，施女為蒐集離婚證據而擅自拍攝並公開配偶的私人對話，行為明顯不當；但考量施女在審理過程中坦承犯行、並非毫無悔意，且綜合其犯罪動機、手段、生活狀況，以及雙方未能達成調解等因素，最終判處她拘役20日，得易科罰金，全案可上訴。

照片來源：翻攝畫面

