懷疑母親被「隔壁老王」偷吃 泰17歲少年為父出氣！持槍當街殺鄰居

泰國一名少年因懷疑鄰居和自己母親有染，竟埋伏在路邊槍殺鄰居。（示意圖，unsplash）

泰國巴吞他尼府（Pathum Thani）昨（4日）發生一起槍擊案。一名17歲少年疑因不滿鄰居長期與母親有染，導致父母爭吵不斷，竟在光天化日之下持槍伏擊，當街射殺正在騎機車的鄰居。少年落網後坦承犯行，直言：「是他破壞我的家庭！」

疑點重重！一段「神祕影片」引爆兩家長年仇恨

根據《The Thaiger》報導，死者是41歲的連鎖餐廳經理派桑（Paisarn）。案發時他正跨坐在機車上，卻遭埋伏在側的17歲少年「小穆（Mhoo）」近距離開槍，子彈貫穿後頸，當場倒地慘死。

這起命案起源於一場長期的桃色糾紛。少年的父親「阿龐（Pong）」堅稱妻子外遇，並掌握一段「激戰影片」。阿龐向警方表示，雖然影片看不清臉，但聲音與死者極其相似，且死者手臂上的痣與影片主角特徵相符。儘管死者生前多次否認並求助地方領袖，仍難逃殺身之禍。

為父出氣！17歲少年攜「鋼筆槍」埋伏報復

犯案的小穆落網後供稱，他先前聽到父親控訴鄰居與母親有染，家裡因此天天爭吵，讓他心理壓力極大。案發前，他得知死者不僅否認外遇，還用髒話辱罵他的父親，讓他瞬間理智斷線，決定報復。

警方隨後在少年的逃跑途中將其逮捕，並起獲一把鋼筆槍（Pen gun）。這類土製武器在泰國青少年犯罪中屢見不鮮，卻能造成致命傷害。

少年法律程序介入 「家庭破碎」釀成致命殺機

死者生前曾向當地里長抱怨，鄰居阿龐一直無理取鬧，甚至要求檢查他手臂上的痣，讓他感到生命受到威脅，沒想到最後竟是死在對方的兒子手下。

目前小穆已交由青少年法庭偵辦。泰國警方表示，這起案件反映出家庭功能失調對青少年的極大衝擊，雖然少年的動機是為了「守護家庭」，但選擇極端暴力手段，終究讓兩個家庭同時破碎。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

