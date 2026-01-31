懷疑老公參加曖昧對象的尾牙 悍妻率愛子拿「空氣槍」鬧場全被逮

記者莊淇鈞／新北報導

警方查扣的空氣鎗。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區某熱炒店內，昨天（30日）深夜11時許，發生20多位用餐民眾酒後爆發衝突「亮槍」鬥毆的糾紛，轄區警方啟動快打部隊到場，立即噴辣椒水制止情緒較失控的人，經調閱店家監視器，確認有人「亮槍」恐嚇推擠衝突，槍枝最後確認是「空氣槍」，將陳姓少年等3人壓制逮捕，吵架雙方關係人全帶回派出所釐清案情。

警方將鬧事人等帶回派出所。（圖／翻攝畫面）

據了解，現場為某公司的尾牙宴，47歲吳姓婦人質疑60歲丈夫陳姓男子和尾牙主辦人33歲顏姓女子有曖昧關係，醋勁大發打電話叫17歲未成年的兒子幫忙討公道，兒子2個朋友帶空氣槍到場助陣示威所引起的衝突。

廣告 廣告

整起事件起因是顏女在新莊這家中華路二段的熱炒店辦尾牙宴請親友及員工，她父親的友人陳男也在受邀之列，後來陳男的老婆吳女得知突然醋勁大發，衝到熱炒店找顏女理論、懷疑他和陳男有曖昧，2人因此爆發第一波衝突。過程中吳女打電話叫兒子陳姓少年到場助陣，陳少也找了友人19歲翁男及林少拿1把空氣手槍，當眾亮槍對顏女比劃嗆聲恐嚇。

警方獲報後立即趕抵現場，因當事人均飲酒情緒高漲激動，為防止事態擴大，員警當機立斷使用防護型噴霧器（辣椒水）強勢制止，迅速隔離雙方人員，有效控制現場秩序，避免進一步肢體衝突發生。隨後警方立即調閱店家監視器畫面釐清案情，確認現場確有推擠及持空氣槍恐嚇行為，警方當場將翁等人壓制逮捕，全案依涉嫌恐嚇及恐嚇公眾罪移送新北地檢署及少年法庭偵辦。

更多三立新聞網報導

疑轉彎車未禮讓直行車！害計程車失控「冒火花」連撞11車

春節暖心關懷 新北副市長赴消防局致敬消防英雄

政大學霸遭丟包慘死教授劉宏恩喊抵制 Bolt再發聲明：全力配合調查

學霸遭丟包台64線慘死列為「重大刑案」 疑點多Bolt司機改20萬交保

