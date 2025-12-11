懷疑藝人背後有集團操控！李遠認有調查 葛如鈞轟：畫下隱形紅線

10月落幕的第59屆金鐘獎頒獎典禮，有部分藝人談到祖籍時，被貼上「親中」標籤。國民黨立委葛如鈞10日在立法院教育及文化委員會，針對親中藝人爭議提出質疑。文化部長李遠回應，文化部的確曾對特定個案啟動調查，但又說目前沒有這樣的藝人，這讓葛如鈞當場傻眼，文化部宛如化身成為警總，對藝人畫下「隱形紅線」。

文化部長李遠。（資料照／中天新聞）

葛如鈞在質詢時提到，有些藝人因為談論到祖籍或相關事項，被貼上「親中」標籤，網友認為公廣集團，不該再與這些藝人合作，所以公廣集團，是否會因為這些藝人的政治立場，而影響合作意願？在場的公視、中央社、客家電視台及Taiwan Plus代表皆明確表示，「不會」進行政治審查。

隨後李遠表示，其實親中本身是假議題，政府有《兩岸人民條例》，加上陸委會先前曾對外宣稱有一條紅線，倘若有藝人在大陸發表「傷害台灣主權」的言論就不能接受。

國民黨立委葛如鈞。（資料照／中天新聞）

聽完李遠的回答，葛如鈞感到非常驚訝，隨即反問，「你是文化部代表還是陸委會代表？」葛如鈞更批評，李遠這番說法與先前公廣集團強調的言論自由是相互矛盾，「文化部彷彿化身陸委會，甚至是警總，針對藝人進行思想審查，我們不是言論自由的社會嗎？」

接著葛如鈞再問有無具體案例？李遠坦承，文化部確實曾有過一次調查程序，欲釐清特定藝人背後是否有集團操控，但因查無明確證據，所以未進行懲處。

葛如鈞質詢李遠。（資料照／中天新聞）

這讓葛如鈞不客氣地說，文化部總是說沒有「隱形紅線」，現在卻又無憑無據地懷疑藝人背後有集團操控，這對台灣演藝圈是沉重的指控與傷害，也和台灣一直以來強調的言論自由相違背。

