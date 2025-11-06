懷疑被戴綠帽！潑汽油燒死女友3歲娃 冷血女情人判20年定讞

鄧姓女子燒死同居女友的3歲女兒，家屬拒絕原諒。資料照。侯柏青攝



28歲鄧姓女子和育有3歲幼女的游姓女子交往同居，鄧女2023年間懷疑游女和前男友藕斷絲連，嗆游女「燒死你全家！燒死你女兒！」沒想到鄧女不是說說而已，她真的買汽油潑游女和女兒並縱火，導致游女重度燒傷、無辜女娃丟掉小命。一審判20年，檢辯上訴二審，鄧女在調解失敗後捨棄上訴，檢方則主張判太輕，不過仍二審維持原判，檢方上訴最高法院遭駁回，全案定讞。

調查指出，鄧女和當時32歲的單親媽游女交往同居，兩人和游家父母同住在桃園，鄧女不滿游女和前男友連絡探視3歲女兒的事，2023年1月間出言恐嚇游女「燒死你全家，燒死你女兒」，讓游女心生畏懼。同年1/26，鄧女偷偷拿寶特瓶到加油站買汽油，然後潛入游家父母房間，潑在3歲女兒常用的抱枕上。

當時游母察覺家裡有汽油味，曾質問女兒發生什麼事，游女透過LINE軟體質問鄧女說，「家裡汽油味是你用的嗎？」鄧女怒嗆，「對，我要把你家炸了」，沒想到，鄧女已偷偷將剩餘汽油藏在3樓倉庫。

同年2/7上午，鄧女想翻看游女手機，兩人再度起口角，鄧女拿出汽油後折返3樓房間，游女和3歲女兒當時躺在被窩裡，鄧女二話不說就朝游女身上潑汽油，並將汽油灑在母女附近後點火，火勢瞬間延燒，游女先衝到一樓浴室沖水，火速折返3樓搶救哭喊的女兒，鄧女卻以「手拉」、「環抱」的方式阻止她救女兒，導致小生命當場丟命，游女則受到體表面積90%的嚴重燒燙傷。

一審國民法官開庭時，鄧女認罪，合議庭考量，她剝奪年僅3歲的小生命，也害游女受重傷，被迫放棄廚師職業，故重判20年，另依恐嚇罪判拘役59日。檢辯上訴高院，檢方主張鄧女當時拉女友的手阻止救援，顯然有殺童故意，應量處更重之刑，告訴代理人則主張至少要判無期徒刑；辯方針對科刑上訴，希望爭取輕判。

雙方在二審調解失敗，鄧女開庭表示，她會上訴是想跟對方談和解表達歉意，但考量對方沒意願，決定撤回上訴，她希望對自己做的事負責。

鄧女撤回上訴後，檢方主張，鄧女在案發時出手環抱女友的舉動，是為了阻止女友救女友，她的惡性重大，應判處更重之刑。但合議庭認為，根據卷證資料，原審認定並無不當，仍維持20年刑度。

檢方上訴三審拚重判，但最高法院認為原審認事用法並無不當，駁回上訴，全案定讞。鄧女確定要關20年。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

