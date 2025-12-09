懷疑被監控跟蹤！雲林男挾持鄰居菜刀砍頭 聲押獲准

雲林王姓男子將鄰居拖下車，並以菜刀砍傷對方頭部。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 雲林縣虎尾鎮昨日發生一起砍人案，43歲王姓男子與鄰居63歲陳姓男子素有嫌隙，王男認定陳男監控、跟蹤自己，趁陳男開車返家途中，徒手將陳男拉下車後持菜刀揮砍頭部，並勒頸挾持，遭警方逮捕後，全案依殺人未遂、妨害自由等罪移送雲林地檢署偵辦。

警方指出，43歲王姓男子去年搬回虎尾鎮住處，認為鄰居陳男與其家人對自己實施監控、跟蹤，雙方多次爆發口角，今年5月王男更曾到陳男家中恐嚇，並拿出2把菜刀威脅，經法院審理後，王男被判恐嚇危害安全罪，處4個月有期徒刑，可易科罰金。

昨日上午王男趁陳男駕駛小貨車返回時，徒手將陳男強拉下車，並用手臂勒住陳男的脖子，再持菜刀朝頭部揮砍，導致陳姓男子受有5公分頭皮撕裂，傷勢看起來相當駭人。而陳男家屬指出，王男疑似精神狀況不穩定，時常有攻擊、吼叫行為。

雲林地檢署指出，王男經檢察官訊問後，認定涉犯殺人未遂、強制、恐嚇等罪嫌，且王男曾恐嚇要對陳男家人不利，恐有逃亡及及反覆實施殺人、恐嚇之可能，已向法院聲押獲准。

雲林地檢署說明，王男涉犯殺人犯行，而殺人罪係10年以上重罪，自115年1月1日起將屬於國民法官案件，故本案後續將由地檢國民法官專組團隊協同偵辦本案，確保案件於審理時之完整性。

