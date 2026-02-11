懷疑遭跟蹤！女搭北捷揮刀攻擊高中生害毀容 高院二審加重改判7年

記者林盈君／台北報導

2024年11月，患有思覺失調症的王姓女子，因懷疑遭人跟蹤，竟在北捷車廂裡，持美工刀攻擊鄭姓高中生，造成對方臉部被劃傷。法院一審判處王女有期徒刑4年6月，刑後施以監護2年。案件上訴高院二審，法官認為，王女持刀攻擊不特定人士，引發社會大眾的群體恐慌，犯罪手段惡劣、所生危害甚鉅，因此撤銷原判決，加重改判有期徒刑7年，並施以監護2年。

王女在北捷車廂裡，持美工刀攻擊鄭姓高中生。（圖／資料照）

回顧案情，王女當時搭乘北捷，於新埔站開往頂埔站車廂裡，持美工刀攻擊鄭姓高中生，目睹的民眾都嚇壞，引發恐慌導致踩踏，波及3位民眾因此受傷。王女落網後，供稱「有幻聽」又懷疑遭高中生跟蹤騷擾，才會持刀動手。鄭姓高中生遇襲，臉部及頸部都被劃傷，所幸經搶救無生命危險，但臉頸部留下疤痕，需透過醫美手術復原。

廣告 廣告

檢方偵結，依殺人未遂罪嫌，對王女提起公訴。法院一審，判處王女有期徒刑4年6月，刑後施以監護2年。案件上訴二審，高院認為，王女涉犯殺人未遂罪，造成受害人身心恐慌，且持刀攻擊不特定人士，致使民眾恐慌逃竄，引發社會大眾的群體恐慌，危害甚鉅，因此改判有期徒刑7年，並施以監護2年。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

替入獄友顧2歲女！他逼「搭拱橋」、愛的小手毆打 惡男判1年6月定讞

新北市刑大今遭搜索！疑涉及廉政案件、北檢指揮調查局搜索約談

法官批態度差！嗆小吃店闆娘「醜八怪」又吐口水 苗栗婦挨罰6000元

高金素梅涉貪案！Matzka岳父聲押禁見、服務處主任麥玲鳳10萬交保

