懷疑遭跟蹤！男強拖鄰居勒頸挾持 菜刀劈頭濺血

雲林王姓嫌犯持菜刀攻擊鄰居，導致鄰居頭部受傷。（圖／東森新聞）





雲林一男子被控經常情緒失控，常常跑到民眾家門前丟玻璃瓶，大聲叫囂，甚至拿刀追他們，但被強制就醫後回來後，又開始失控，昨（8日）又拿刀砍傷他的父親，鄰居嚇到向相關單位求助報案，但一年多來都沒有改善，警方表示，王姓嫌犯自稱被人長期跟蹤，已經有多次脫序行為，這次持刀砍傷人，已經依現行犯逮捕，依殺人未遂罪送辦，遭到羈押。

王姓嫌犯坐在門口，一看到陳姓男子開貨車回來，立刻衝上前將他拉下來。王姓嫌犯拿著菜刀，朝陳姓男子頭部揮砍，另一隻手還勒著他的脖子，陳姓男子頭部流血，但還是冷靜的跟嫌犯安撫勸說，不過嫌犯還是不斷嗆聲。

遭砍陳姓男子vs．王姓嫌犯：「你日子不好好過，你為什麼要這樣，（來我日子有辦法好好過嗎，我是怎麼回來的，我有辦法日子好好過嗎，我有嗆（警告）過你們喔）。」

遭砍陳姓男子：「把我的脖子勒住要砍我，我把他撥開，他就朝我的頭砍下去，他說什麼，他說要讓我死啊。」

最後員警趕來，將王姓嫌犯壓制逮捕，事發在8號上午11點左右，陳姓男子家人表示，這名王姓男子經常情緒失控，不是朝他們丟玻璃瓶叫囂，就是持刀追他們，已經報案多次，但他被強制就醫兩三個月後回來，又上門找麻煩，他們已經忍受一年多，每天都生活在恐懼中。

遭砍陳姓男子：「他去年就攻擊過我兒子，這次為什麼會針對我，我真的不知道，我也跟他說，我跟他無冤無仇，為什麼要這樣。」

遭砍陳姓男子家人：「對我們家就是有叫囂，跟一些丟酒瓶的事件，我們有反應給警察里長他們了，甚至鎮長我也有去反應了，依然警察里長他們完全都不處理，可能要等到出人命了，我之前就說難道真的要到出人命，才肯去做其他事情嗎。」

虎尾分局偵查隊長林軒丞：「依現行犯逮捕王男，並查扣作案菜刀一支，全案依殺人未遂，妨害自由等罪嫌，移送台灣雲林地方檢察署偵辦。」

警方表示這名王姓嫌犯，平時靠打零工過活，父親已經過世，和家人都沒住在一起，也連繫不上，他自稱懷疑被人跟蹤，才會找陳姓男子和他的家人尋仇，還好陳姓男子沒有生命危險，這次警方依殺人未遂將他送辦，檢方已經聲請羈押獲准，受害的民眾暫時可以逃離恐懼的生活。

