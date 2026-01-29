懷疑鄰居要毒害浪貓！愛爸失控拿2磚頭砸人…害他顏面骨折、門牙挫傷

記者陳弘逸／高雄報導

愛爸因餵養社區流浪貓問題，跟鄰居有糾紛，懷疑對方要毒害浪貓，竟失控拿磚頭把對方砸到頭部外傷、左側顏面骨折。（示意圖／記者陳弘逸攝影）

高雄林姓愛爸因餵養社區流浪貓問題，跟鄰居有糾紛，2年前懷疑對方要毒害浪貓，竟失控拿磚頭把對方砸到頭部外傷、左側顏面骨折、上下門牙挫傷及臉部多處撕裂傷；事後林男主動自首，法官認為，他為理性處理衝突，情緒管理欠佳，法紀觀念淡薄，審理後，依傷害罪判2個月有期徒刑，得易科罰金，沒收2塊扣扣案磚頭，可上訴。

判決指出，林男因餵養社區流浪貓問題，跟洪姓鄰居有糾紛，2024年3月8日晚上11時許，林男因懷疑鄰居試圖毒害浪貓，竟拿2塊磚頭攻擊對方頭部，造成頭部外傷、左側顏面骨折、上下門牙挫傷及臉部多處撕裂傷。

犯案後，林男到派出所主動自首，偵審期間，他都坦承犯行，並自陳大學畢業、現從事聯結車駕駛工作、家境勉持，需扶養配偶及女兒。

法官認為，林男為有正常智識程度及社會經驗的成年人，只因餵養社區流浪貓問題，跟鄰居發生口角，還拿扣案磚頭攻擊，造成對方多處傷勢，情緒管理欠佳，法紀觀念淡薄。

林男雖認罪，但未能達成和解，與賠償損害；因此，法院審理後，將他依傷害罪判2個月有期徒刑，得易科罰金，沒收2塊扣扣案磚頭，可上訴。

