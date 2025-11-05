懷疑黃明志邀約是圈套！網紅Miga驚曝「幫訂飯店」對話 慶幸靠直覺逃命

馬來西亞華裔歌手黃明志近日捲入謀殺案事件，引發多位網紅及友人公開表達質疑與不滿。網紅雪碧公開與死者謝侑芯的對話紀錄，澄清自己與黃明志僅有工作往來；另有網紅Miga美家透露曾被黃明志以商業合作為名邀約，所幸憑直覺及早抽身。此外，網紅謝薇安更直接炮轟黃明志，指控其「做垃圾事」並試圖「花錢掩蓋」，多方說法引發社會高度關注。

網紅雪碧在社群媒體發布與謝侑芯的對話內容，還原事件過程。根據雪碧所述，謝侑芯於10月20日曾私訊她，關心其近期狀況並約定26日一同出門，豈料謝侑芯卻在馬來西亞猝逝。雪碧表示，她僅知道好友前往馬來西亞是為拍攝黃明志執導的廣告。雪碧也澄清，自己與黃明志的交情僅限於拍攝MV時的工作關係，以及對方來台期間與經紀人一同喝酒的場合，並強調不知情對方使用違禁品的事實。

Miga美家公布對話，黃明志提及「單獨相處談合作」、「會幫訂飯店」。（圖／Miga美家IG）

另一位網紅Miga美家則公開表示，今年9月中旬，黃明志曾與她聯繫洽談商業合作。在談話過程中，她憑著直覺感到不對勁，因此選擇相信自己的感覺，沒有被對方的話術影響。現在回想起來，她慶幸當初的直覺救了自己。Miga美家公布的對話中，黃明志提及「單獨相處談合作」、「會幫她訂飯店」、「會不會喝酒」等內容，被她解讀為試探界線的手段而非真正的合作機會。

導演圤智雨則直言不諱地指出黃明志的個性，表示黃明志會評估哪些女生會因為他的名氣而表現異常，這種情況容易出現在辣模和女優身上。圤智雨的描述與Miga美家公布的對話內容相互呼應，更加深了外界對黃明志行為的質疑。

網紅謝薇安則以更為憤怒的語氣發文表示，她於10月31日前往馬來西亞，希望了解事件的真相。她聲稱知道「對方當天就在現場」，並指控對方「想做一些垃圾事情」並「花錢掩蓋」，字裡行間透露出對黃明志的強烈不滿與質疑。

