懷疑"布丁被偷吃"爆口角! 婦擲筊確認 在車底找到了

南部中心／綜合報導

一名70多歲的婦人，將車子停在仁德服務區，不過卻發現自己的一盒布丁不見了，質疑可能是旁邊司機或乘客拿走的，雙方爆發口角衝突，突然間，婦人竟然從車裡拿出擲筊的筊杯，詢問神明是不是被他們拿走的？直到警方到場，才在車底找到了這盒布丁，化解衝突。

懷疑「布丁被偷吃」！ 婦擲筊問神明「結局超展開」

婦人布丁不見，懷疑被偷與路人發生口角。（圖／民視新聞）

「婦人vs.男子：這妳的地方喔，好啦好啦，好啦我就告你啦好啦來啦。」一名身穿藍色洋裝的婦人，站在堆滿物品的汽車旁，怒氣沖沖，和旁邊同樣火氣很大的男子吵了起來。「婦人vs.男子：發誓啦，你有沒有怎樣你自己知道啦，我們有偷拿你的東西還是怎樣嗎？對，誰拿的我不知道，心知肚明啦。」雙方你一言我一語愈吵愈兇，髒話狂飆，過程中，婦人突然在車裡東翻西找，接著拿出兩個筊杯，要現場問神明，讓目擊民眾通通看傻眼。「婦人vs.男子：妳現在擲筊啦，現在擲筊，來擲下去擲下去，擲啊跪下，一盒35元布丁，我不是說你們拿的，XX，喔喔。」

懷疑「布丁被偷吃」！ 婦擲筊問神明「結局超展開」

一名七旬婦人布丁遺失，竟在國道休息站擲筊問神明。（圖／社會事新聞影音）婦人一連擲了三次，這起事件發生在台南的仁德服務區，這名73歲曾姓婦人，因為一盒台南知名甜點布丁不見了，誤會是旁邊停放的車輛駕駛和乘客拿走吃掉，雙方發生口角衝突，直到警方到場，才在婦人車底下發現一盒布丁。國道警新市分隊小隊長郭仲義：「員警到場後，將雙方人員隔離並向雙方了解事發原由，由員警向雙方委婉說明彼此立場與狀況，後經員警於曾女車底下協助尋獲該遺失物品。」透過當時影片來看，其實婦人要找的布丁，還真的就掉在了車子下方，找回布丁雙方互不追究，各自離開現場結束這場烏龍事件，只是國道停車場，拿筊杯問神，也意外掀起話題。

