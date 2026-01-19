懷秋化身霸氣黑道少主！甜吻「張鈞甯旗下美女演員」 親曝：還會更激烈

記者王培驊／台北報導

懷秋、陳孟琪在電影中有浪漫吻戲。（圖／曼尼娛樂提供）

懷秋主演的新片《BAD GIRL》今（19）日開放媒體探班，主要演員張懷秋、陳孟琪、吳念軒、楊貴媚、唐國忠、李國超、吳震亞等人齊聚片場，分享角色心境與拍攝點滴。懷秋在片中飾演外表冷酷、內心矛盾的黑道核心人物，坦言這次角色和以往作品不太一樣，「有點像小大哥，很多事情身不由己，但還是得扛起來，尤其要面對家族裡的四爺。」

被問到是否算是「霸總型」角色，懷秋表示確實花了不少時間揣摩心理狀態。他也笑說戲中不乏感情戲，和陳孟琪已有吻戲拍攝經驗，「現在拍的是偏唯美的，後面會再更激烈一點。」為了讓演出自然流暢，兩人即使休假也會碰面培養默契，透過聊天、暖身讓彼此進入狀態。

首次擔綱電影女主角的陳孟琪，在片中飾演擁有財經背景、剛踏入社會的女孩，因在夜店結識男主角後，一頭栽進黑道世界。她坦言第一次拍電影難免緊張，但很感謝劇組與前輩的照顧，也笑說懷秋私下與角色反差極大，「他本人很溫暖，但一進戲就變成霸氣十足的黑道人物。」談到老闆是否關心拍攝狀況，她表示公司相當信任團隊，只希望大家拍得開心。

吳念軒在片中飾演懷秋從小一起長大的兄弟，角色性格火爆、對老大極度忠誠，也一路見證他的感情變化；而楊貴媚則詮釋黑道家庭中的關鍵女性角色，她分享，自己一直覺得道上兄弟背後應該有位撐起家庭的女人，這次終於在作品中補上這個位置。戲中她一心希望獨子能脫離黑道、走向正道，甚至直言已將陳孟琪視為「囊中物」，母親角色的強勢與情感張力成為一大看點。

李國超則挑戰徹底反派，形容自己「壞到不能再壞」，也分享拍電影和以往演出節奏差異極大，一個鏡頭往往得耗上半天。他透露導演給演員很大的發揮空間，雖然台詞不多，但眼神與狀態相當重要。談及家庭，他幽默表示太太對演電影早已見怪不怪，笑說自己還是會偷偷留點私房錢。

製作團隊也透露，《BAD GIRL》從籌備到定案時間相當緊湊，但全體演員都投入其中，希望能拍出有別於過往黑道電影的全新樣貌，不再侷限既有框架，為觀眾帶來不同感受。

