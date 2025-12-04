懷秋太瘋想篡位高捷！ 真染紅髮壞到自己都發毛

由林哲熹、雷嘉汭主演的喜劇電影《叫我驅魔男神》近日釋出幕後花絮〈我信邪篇〉，曝光了驅魔打鬥、異界法陣到華麗的寶萊塢群舞等精彩畫面。其中，張懷秋挑戰「惡靈之王阿修羅」附身，頂著一頭鮮紅髮色、手持圓月彎刀展開瘋狂決戰的造型，自預告釋出後便引爆網友熱烈討論。

張懷秋這次在片中飾演「瘋吉」，他既是偏激、自卑又傲慢的黑道少主，實則一心想取代舅舅成為黑幫老大。為追求不死之身，他暗修禁術「阿修羅邪法」，最終身心被惡靈吞噬，成了半人半魔的存在。

懷秋直呼這次是「挑戰極大」，因為他必須同時飾演「混混」與「惡修羅」兩種壞壞人格。他坦言：「通常一好一壞有差別比較好詮釋，這次兩個角色都是壞的，比較難做出層次和區別，對我來說比較挑戰。」

他笑稱「瘋吉」這個角色在現實生活中完全不會遇到，他的狠勁甚至讓自己都覺得發毛，形容角色剷除障礙就像「衣服上有毛，他會不費吹灰之力地把毛拿掉那種感覺」。

為了角色，懷秋特別將頭髮染成鮮紅色，這造型卻讓他吃足苦頭：「紅頭髮太顯眼，戴帽子都遮不住，當時劇組不希望曝光，而且我本來就比較低調，在路上不太想引起太多注意，所以當時我社群照片幾乎都只能放黑白的。」

高捷在《叫我驅魔男神》化身武打巨星老大。（圖／光盛影業）

在《角頭》系列以「貴董」深植人心的高捷這次特別演出「鐵雄」，他外表剛猛、經營殯葬、水產等行業，看似「動作巨星級黑道老大」，但他笑稱自己「只是生意人，不算是黑道老大」，更展現出罕見的內心柔軟，對被邪靈附身的外甥瘋吉牽掛不已。

高捷這次難得在電影裡獻跳一段寶萊塢舞蹈，他笑說：「大家可以看到我們很精彩的舞蹈，拍攝前上了好幾堂課，那時候因為太投入還跳到拉傷！」面對片中的印度惡魔之王阿修羅的威脅，他霸氣一笑：「我信佛，敬鬼神而遠之。表演歸表演，做人只要心存善念，什麼都不用怕。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導