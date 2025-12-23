懷秋為戲染紅髮「一摸就斷」 樂見大嘴巴合體...薛仕淩再遭提

懷秋現身《叫我驅魔男神》宣傳。（圖／光盛影業提供）

電影《叫我驅魔男神》即將上映，這部台印合製的作品描述林哲熹與雷嘉汭組成的驅魔CP，面對由懷秋飾演的魔神阿修羅宿主，聯手印度男神阿建巴吉瓦展開跨國驅魔任務。該片不僅推出洗腦主題曲《恁阿公勒》，還採用大量特效呈現。演出大魔王角色的懷秋為了角色形象蓄了一頭紅髮，殺青後立即剃光，展現為藝術犧牲的精神。此外，懷秋也談到了大嘴巴合體的可能性，表示若有機會絕對願意再次合作。

懷秋對於電影中的舞蹈場景讚不絕口，他表示看到高捷和吳震亞跳舞時，感覺他們是真的用靈魂在跳舞。為了詮釋大魔王角色，懷秋特地蓄了一頭醒目的紅髮，但這個造型帶給他不少困擾。他透露那頭紅髮到最後已經脆弱到輕輕一摸就會碎，因此在拍攝最後一天立刻請造型師將頭髮剃光。

電影《叫我驅魔男神》的特色在於能讓印度觀眾了解台灣文化，同時也讓台灣觀眾認識印度元素。從預告片可以看出，電影採用了大量特效。懷秋提到，拍攝過程不只武打戲需要全力以赴，畫面呈現還需要透過想像力來完成。此外，懷秋先前與高捷合作的《角頭－鬥陣欸》上了串流平台後，不僅受到批評，還有網友指責主創團隊是在「割韭菜」，對此監製張威縯親自上火線回應。

高捷則對於社會亂象被歸咎於他們的電影表達不滿，認為這是「胡扯八道」。至於懷秋被問到是否有機會再看到大嘴巴重出江湖時，他舉雙手贊成，表示「之後如果有機會的話，我百分之百一定會再去做這事情」，不過日前因為薛仕凌逃兵可能短時間無法實現。

