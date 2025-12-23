懷秋自誇「最昂貴演員」！紅髮壞死「摸了就碎」秒變光頭 曝大嘴巴合體進度

懷秋在《叫我驅魔男神》中被附身黑化，影片作了許多特效，懷秋笑說自己是全片最昂貴演員。光盛影業提供

《叫我驅魔男神》今（23日）舉行媒體聯訪，該片融合台灣道教與印度神話，特效鏡頭比例超過全片一半。曾獲金馬肯定的特效總監嚴振欽與印度團隊聯手，打造磅礡的「人魔大戰」。飾演大反派「瘋吉」的張懷秋，在片中展現驚人的身形變化，連他本人看完都驚嘆特效讓表演更加天馬行空，打趣表示：「我是這部片最昂貴的演員。」

出品人徐順理、導演陳玫君率演員高捷、張懷秋、吳震亞接受媒體訪問，張懷秋表示：「我的想像是天馬行空，表演時有想像自己的轉變。剛剛看完，哇！超出我當初任何的想像，看到很多特效在我身上，我是這部片最昂貴的演員，特效太厲害，有驚艷到，導演很用心。」

導演陳玫君透露，懷秋當初積極爭取角色，甚至為戲犧牲，染了一頭鮮紅頭髮維持近2個月，導致髮質嚴重受損。懷秋透露私下個性害羞，紅髮讓他走在街上備感壓力，且因過度染燙導致髮質受損，殺青當天「頭髮摸一摸就碎了」，乾脆直接剃成光頭。

大嘴巴合體 懷秋表示：百分百配合

當被問及圈外女友是否喜歡他的造型，他露出招牌害羞笑容表示當時沒問。至於歌迷期待「大嘴巴」合體，他坦言若有機會「百分之百絕對願意」，但笑稱現在有年紀 須先暖身、拉筋，必須先好好暖身。

至於昔日「大嘴巴」隊友薛仕凌近期傳出的閃兵醜聞，懷秋面露尷尬，僅簡短回應「近期沒有特別聯絡」，冷處理爭議話題。

懷秋（左起）、游禮、高捷、吳震亞出席《叫我驅魔男神》記者會。光盛影業提供

游安順兒子游禮驚喜客串！戲裡戲外「爺孫變父子」

片中另一大亮點是資深演員游安順的兒子游禮。年僅10歲的他首次登上大銀幕，飾演童年時期的主角。趣味的是，戲外是父子的兩人，在片中變成了「爺孫」關係，多場傳承驅魔的戲碼溫馨動人。

游安順的兒子游禮在《叫我驅魔男神》中跟父親游安順對戲，但身分卻變成爺爺跟孫子。光盛影業提供

雖然因電影級別為輔15級，游禮暫時還無法觀看完整作品，但他現場大方秀出片中的驅魔手勢，透露自己是拍攝當天「一學就會」。被問到與爸爸誰比較帥，游禮展現超高情商秒回：「爸爸。」導演也大讚其遺傳了父親的大將之風，極具明日之星潛力。《驅魔男神》將於12月31日上映。



