懷秋《Bad Girl》成霸總！吳念軒「床上動作戲」激戰受傷

吳念軒在片中飾演江一帆。（圖／曼尼娛樂）





電影《Bad Girl》如火如荼拍攝中，昨（19）日開放媒體探班，出品人張芷瑄、出品人王亦衡、出品公司代表周哲毅、監製張威縯、導演李運傑、導演劉佩宜、製作人黃騰浩率領主演張懷秋、陳孟琪、吳念軒、唐國忠、李國超、王宣、吳震亞與金馬影后楊貴媚首度在媒體面前公開亮相，片中豪華角頭家族豪宅震撼曝光。

吳震亞（左起）、李國超、楊貴媚、張懷秋、陳孟琪、吳念軒、唐國忠、王宣。（圖／曼尼娛樂）

吳震亞（左起）、李國超、楊貴媚、張懷秋、陳孟琪、吳念軒、唐國忠、王宣。（圖／曼尼娛樂）

張懷秋在《Bad Girl》飾演外表冷酷的夜店老闆江一帆。身處黑道家族的他，習慣以這套文化處理衝突、與人交涉，當愛情出現，他才意識到，比起家族事業，更想守住心中最重要的人。吳念軒在片中則是飾演江一帆身邊最忠心的助手阿傑，面對任何威脅，總是第一個挺身而出擋下主子所有風險。兩人在《角頭－鬥陣欸》建立起好的默契，如今從互看不順眼的南北勢力，成為出生入死的老闆、員工關係。張懷秋笑說：「以前都要叫人家BOSS，現在換我做BOSS了，跟以往拍得有些不一樣，有花一點時間揣摩大哥的心境。」笑稱自己「不是霸道總裁，是霸道大哥。」吳念軒狂讚張懷秋在片中根本是「霸總的風範」，小弟也會被吸引到，在片中算是「武力擔當」。

廣告 廣告

潛力新人陳孟琪在《Bad Girl》飾演前途一片看好的財經碩士高材生林書彤，卻意外與張懷秋飾演的霸氣夜店老闆江一帆墜入愛河，然而角頭女人不好當，當乖乖女闖進陌生又危險的世界，愛情與現實的拉扯，讓這段戀情從一開始就不被各界看好。張懷秋笑回：「現在社會不一樣了，女人不壞，男人不愛！」她說：「非常感謝各位前輩的照顧，一開始蠻緊張，一起工作大家都幫助我，越來越進入狀況。」並形容張懷秋私下是很溫暖，很好笑的一個人，「戲裡就是霸道黑道的樣子，這樣的轉換時常讓我驚訝地轉換不過來。」兩人在拍攝前、拍攝空檔都有特別培養感情，張懷秋透露：「我們有一起做功課，認識彼此多一點，昨天大組休息也有約出來討論劇本，聊每一場戲的動機，讓彼此都很舒服地表演。」有記者好奇兩人有沒有吻戲，她傻萌回：「有，很期待。」至於有沒有動情的可能性？張懷秋打趣笑回：「5、4、3、action，一定動情！」

被粉絲譽為「角頭之花」的王宣在《Bad Gril》飾演書彤的好姐妹Cindy，家庭背景與江家有世交往來的感情，與張懷秋、陳孟琪、吳念軒都有多場關鍵戲。外界關心吳念軒拍攝意外受傷，他反而打趣看著坐在一旁的王宣笑回：「那是跟王宣有一些『動作戲』，不是那種，是真正的『動作戲』！」讓王宣也跟著笑回：「還真的在床上！另類的動作戲，都在床上！」吳念軒笑說：「我在猜就是因為摔她才受傷的！」雖然王宣與張懷秋、吳念軒在《角頭》系列都有演出，由於分屬於不同陣營，幾乎沒有機會同框演出，她不擔心跟《角頭》劇情搞混，這次很開心能一起演出。

金馬影后楊貴媚在《Bad Girl》飾演角頭女人嵐姐，與張懷秋飾演的江一帆是母子，一心希望守護亡夫打下的江山事業，讓兒子可以接手。她笑說：「很興奮，終於！從小就覺得在道上的兄弟背後都有一位幫忙安家或是喬事的女人，一直在角頭裡面沒有呈現，我覺得不平衡，現在終於平衡了！」當場入戲開嗆唐國忠片中飾演的四爺不是正道，「他就是黑道，我們有分的！我希望兒子可以洗白，不用打打殺殺去過日子！」更形容陳孟琪在片中飾演的乖乖女書彤因為愛上兒子成為她的「囊中物」，笑說：「我會一點一點灌輸她、滲透她。」

曾在《痞子英雄》、《艋舺》演出的唐國忠，這次飾演江家的四爺，與楊貴媚飾演的大嫂嵐姐爭奪江家的事業，笑說：「媚姐氣場太強大，演出當下很能感受當下爾虞我詐的緊張氣氛！」被監製張威縯直誇超有潛力，大家看完電影會喜歡這個角色。資深演員李國超則在片中飾演四爺最信任的左右手，坦言：「我是在國忠旁邊做壞事的軍師，壞到底了！從影40年比較少拍電影，這次覺得電影與電視規格不太一樣，一開始不太習慣。我的台詞雖然不多，有時候眼神是很重要的，畢竟大銀幕跟小螢幕的表演是不一樣的。」



【更多東森娛樂報導】

●點燃禁忌慾火！「美乳女神」席德妮史威尼全裸大戰男主人

●專訪／宋柏緯被愛貓氣到快哭！振永「高山症發作」頭爆痛

●《功夫》火雲邪神死後突發文！梁小龍「遺書公開」：我到很遠的地方拍電影去了

