懷胎5月吸4毒拖死警所長！女毒蟲獄中產子竟辯：是他抓我衣袖

社會中心／台北報導

女毒蟲陳嘉瑩毒駕撞死當時新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫被逮。（圖／資料照）

女毒蟲陳嘉瑩於2024年9月30日晚間，吸食俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯等4種毒品後，在新北土城遭清水派出所所長劉宗鑫攔查，竟拒檢駕車拖行劉員撞擊護欄致死。新北地院昨開庭，陳女雖承認「持續加速」，但辯稱是劉員拉扯其衣袖影響駕駛。庭訊中更驚曝陳女案發時已懷孕5個月，卻仍混用多種毒品，遭羈押期間產下一子，令死者家屬痛斥其罔顧天良。

庭訊焦點集中於陳女的身心狀況。陳女在審前程序透露，被收押後於看守所內生下一子，並辯稱案發當下「不知道自己懷孕5個月」。對此，劉姓所長的岳母當庭痛批陳女謊話連篇，質疑「月經5個月沒來怎可能不知？」她更引述已故毒物專家林杰樑的觀點，苦口婆心勸誡陳女，孕婦吸毒將嚴重損害胎兒心、肝、腎功能，甚至導致畸形，嚴厲指責陳女身為人母卻沉溺毒海，害人害己。

廣告 廣告

回顧案發當晚，陳女駕駛註銷車牌車輛停於新北地檢署旁，因持有安非他命、愷他命及依托咪酯電子菸遭劉姓所長與楊姓警員盤查。檢方指出，當劉員要求下車時，陳女猛踩油門逃逸，劉員為防其脫逃抓握方向盤，卻遭拖行200多公尺，最終以時速66公里猛撞護欄殉職。陳女庭上否認殺人，辯稱「以為他會放手」、「是他抓我左衣袖害我無法雙手平衡開車」，將責任推給意外。

庭審現場氣氛哀戚，檢方播放劉員密錄器與現場監視器畫面時，劉員母親因不忍目睹兒子生前最後遭拖行的慘狀，情緒潰堤哭倒在地，需由法院人員扶出休息。劉員父親則帶著兒子的警帽出庭，高舉警帽悲喊：「他永遠跟我在一起！」並指著陳女怒罵「良心何在」，強調絕不可能原諒。

全案目前持續審理中，陳女雖坦承吸毒與妨害公務部分事實，但堅決否認殺人犯意；死者家屬則在法庭上淚崩，期盼司法能針對陳女懷孕吸毒仍逞凶奪命的惡行，給予最嚴厲的制裁。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗

依賴中國太慘！智利櫻桃在中價格狂殺近7成 果農不忍了轉向「這國」

中國罕見召鄰國緊急會議「抗日」譴責高市！ 結果僅一國響應

詭異路倒匝道口！高雄男慘遭3車連環輾斃，第一輛駕駛竟肇事逃逸

