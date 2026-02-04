懷舊公路之旅 5復古風露營車優雅上路
若退休後渴望透過懷舊公路之旅重溫70年代風情，或準備在今年美國66號公路慶祝百周年之際展開露營之旅，駕駛一輛具復古風格的露營車（RV），是既時尚又永不過時的選擇。旅遊網站Islands選出5款迷人的露營車，不僅外型洋溢懷舊氛圍，又配備現代化設施，能以優雅的姿態、輕鬆踏上旅程。
1. Airstream Bambi
提到露營車，Airstream可謂其中經典。自1931年問世以來，這款迷你旅行拖車逐步演變為今日廣受喜愛的銀色子彈造型。在Airstream Marketplace等交易平台，匯集數百款從復古翻修到輕度使用的21世紀新車車型，若希望找到兼具復古韻味與現代功能的精巧車型，Airstream Bambi是理想選擇。
初代Bambi於1961年推出，全長16英尺；全新2026年款Bambi則提供16、20及22英尺三種尺寸。若喜好經典格局，Airstream Bambi 16RB是最佳選項；這款拖車最多可容納四人，配備主臥床及可轉換為床的小型桌台。現代化設備包含微波爐、迷你冰箱與電爐，而馬桶淋浴一體設計則高效利用空間；現代版Bambi的升級在於可拆卸式淋浴頭，輕鬆打造戶外淋浴空間。
即便增添了現代設施，Airstream Bambi仍保留復古魅力，經典鋁製車身令新舊車款難以區分。若想擁有Airstream，卻不願犧牲空調、智慧電視與USB插座等舒適配備，新款Bambi讓人夢想成真。
2. Vintage Cruiser
若尋覓能穿越至1950年代的拖車，2026的Vintage Cruiser是不二之選。這款由灣流（Gulf Stream）房車公司製造的迷人拖車，內外皆重現了19世紀中露營車精髓。外觀以亮白為基底，可選配藍綠、深紅或木褐色等裝飾色調。室內則提供深紅與奶油、藍綠與奶油或深紅與松木節等三種配色。
每輛拖車皆配備復古餐桌區，搭配塑膠皮座椅，現代廚房設備有三口瓦斯爐灶、烤箱及微波爐。全車採用有節松木或淺櫻桃木櫥櫃，從前方廚房到後方雙人床臥室角落，營造出溫馨宜人的氛圍。
其他現代化設計包含內建USB插座、藍牙音響系統、壁掛式平板電視、腳踏式沖水馬桶、弧形淋浴間，以及預留空調安裝線路。車體長度為17至23英尺，多樣化平面配置滿足空間需求，每款車型皆配備充分儲物空間；輕量流線結構設計，可輕鬆拖在車後，展開一場重溫1950年代的懷舊露營之旅。
3. Sunset Park RV Retro Ruby
該品牌旅行拖車皆融合經典設計與現代設施，最新的2026 Retro 126 Ruby，車長16英尺，空車重量僅2480磅，以緊湊輕量設計完美符合雙人露營需求。Retro Ruby提供明快的黃白雙色或青綠白雙色選擇，有如直接從1950年代駛來。內裝配備黑白棋盤格地板、松木櫥櫃，以及可轉換為標準床鋪的U型餐桌。
內部配備不鏽鋼瓦斯爐、微波爐、12伏特雙門冰箱、太陽能系統、6加侖瓦斯熱水器及空調設備。無需在野外忍受簡陋生活，拖車內設有舒適高效的衛浴角落，包含腳踏式沖水馬桶、藥櫃及附天窗的淋浴間。晴天時，可使用戶外淋浴設施，並在10英尺長的伸縮遮陽篷下放鬆身心。從復古擋泥板罩到環形鍍鉻尾燈，這些1950年代的經典細節讓Retro Ruby在展現便利性的同時，更具特色。
4. Happier Camper Traveler
擁有復古拖車或許能讓人成為快樂露營者，但Happier Camper Traveler將帶來更深的愉悅。這款17英尺長的玻璃纖維蛋形拖車，兼具復古設計與現代房車功能，是21世紀懷舊露營之旅的完美選擇。
2025年推出的三款車型，均採用復古加州風配色，如Palm Springs黃、Topanga綠松石等命名。入門款HCT Essentials配備簡單設施，如可攜式馬桶、可攜式爐具及迷你冰箱；進階的HCT Adventure則配備淋浴間、嵌入式爐具、電池供電迷你冰箱及酒架。
頂級的HCT Summit更搭載全尺寸冰箱、微波爐、配備乾式沖水馬桶與淋浴間的衛浴，以及車頂內建太陽能板等設施；Summit車型的現代化設計還包含手機充電接口與空調系統。無論選擇哪款車型，Happier Camper輕量的復古風格設計，必能讓追尋懷舊情懷的公路旅行者笑開懷。
5. TAB 320 Teardrop Camper
很難找到比迷你淚滴型拖車更可愛的露營夥伴，自1930年代問世以來，這款因獨特外型而得名的露營車在二戰後大為流行，不僅提供比傳統帳篷更精緻的露營體驗，輕巧體積更便於拖曳。儘管1960年代被Airstream等大型露營車取代，淚滴造型仍以復古韻味成為令人喜愛的珍品。
原版1930年代車款如今已難尋，所幸仍可尋獲多種現代版本，如2026年款TAB 320 Teardrop Camper。這款由nüCamp製造的迷你拖車全長僅逾15英尺，乾重2069磅，是低調露營之旅的好選擇。
除了復古外觀，這款拖車的現代設施有180瓦屋頂太陽能板、藍牙電池監測系統、玻璃檯面雙爐灶、12伏特冰箱及空調系統；還能加裝24吋電視、微波爐、車頂行李架或額外鋰電池以擴充電力。TAB 320外觀復古，內裝卻十分時尚：大理石紋餐桌、灰色布椅，以及淺木色櫥櫃，巧妙融合原始經典元素與現代機能。
更多世界日報報導
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
其他人也在看
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
吳淡如放棄日本長居權！ 曝要繳國民年金「多得可怕」
藝人、作家吳淡如過去曾大方分享自己在日本買房的經驗，還幫網紅Joeman（翁雋明）分析在日本所看的房產物件。不過她今（4）日po文時，特別提到，還好自己很早就放棄了日本的長居權，「否則每年要繳國民年金多得可怕。」
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。