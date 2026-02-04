懷舊公路之旅 5復古風露營車優雅上路

若退休後渴望透過懷舊公路之旅重溫70年代風情，或準備在今年美國66號公路慶祝百周年之際展開露營之旅，駕駛一輛具復古風格的露營車（RV），是既時尚又永不過時的選擇。旅遊網站Islands選出5款迷人的露營車，不僅外型洋溢懷舊氛圍，又配備現代化設施，能以優雅的姿態、輕鬆踏上旅程。

1. Airstream Bambi

提到露營車，Airstream可謂其中經典。自1931年問世以來，這款迷你旅行拖車逐步演變為今日廣受喜愛的銀色子彈造型。在Airstream Marketplace等交易平台，匯集數百款從復古翻修到輕度使用的21世紀新車車型，若希望找到兼具復古韻味與現代功能的精巧車型，Airstream Bambi是理想選擇。

初代Bambi於1961年推出，全長16英尺；全新2026年款Bambi則提供16、20及22英尺三種尺寸。若喜好經典格局，Airstream Bambi 16RB是最佳選項；這款拖車最多可容納四人，配備主臥床及可轉換為床的小型桌台。現代化設備包含微波爐、迷你冰箱與電爐，而馬桶淋浴一體設計則高效利用空間；現代版Bambi的升級在於可拆卸式淋浴頭，輕鬆打造戶外淋浴空間。

即便增添了現代設施，Airstream Bambi仍保留復古魅力，經典鋁製車身令新舊車款難以區分。若想擁有Airstream，卻不願犧牲空調、智慧電視與USB插座等舒適配備，新款Bambi讓人夢想成真。

2. Vintage Cruiser

若尋覓能穿越至1950年代的拖車，2026的Vintage Cruiser是不二之選。這款由灣流（Gulf Stream）房車公司製造的迷人拖車，內外皆重現了19世紀中露營車精髓。外觀以亮白為基底，可選配藍綠、深紅或木褐色等裝飾色調。室內則提供深紅與奶油、藍綠與奶油或深紅與松木節等三種配色。

每輛拖車皆配備復古餐桌區，搭配塑膠皮座椅，現代廚房設備有三口瓦斯爐灶、烤箱及微波爐。全車採用有節松木或淺櫻桃木櫥櫃，從前方廚房到後方雙人床臥室角落，營造出溫馨宜人的氛圍。

其他現代化設計包含內建USB插座、藍牙音響系統、壁掛式平板電視、腳踏式沖水馬桶、弧形淋浴間，以及預留空調安裝線路。車體長度為17至23英尺，多樣化平面配置滿足空間需求，每款車型皆配備充分儲物空間；輕量流線結構設計，可輕鬆拖在車後，展開一場重溫1950年代的懷舊露營之旅。

3. Sunset Park RV Retro Ruby

該品牌旅行拖車皆融合經典設計與現代設施，最新的2026 Retro 126 Ruby，車長16英尺，空車重量僅2480磅，以緊湊輕量設計完美符合雙人露營需求。Retro Ruby提供明快的黃白雙色或青綠白雙色選擇，有如直接從1950年代駛來。內裝配備黑白棋盤格地板、松木櫥櫃，以及可轉換為標準床鋪的U型餐桌。

內部配備不鏽鋼瓦斯爐、微波爐、12伏特雙門冰箱、太陽能系統、6加侖瓦斯熱水器及空調設備。無需在野外忍受簡陋生活，拖車內設有舒適高效的衛浴角落，包含腳踏式沖水馬桶、藥櫃及附天窗的淋浴間。晴天時，可使用戶外淋浴設施，並在10英尺長的伸縮遮陽篷下放鬆身心。從復古擋泥板罩到環形鍍鉻尾燈，這些1950年代的經典細節讓Retro Ruby在展現便利性的同時，更具特色。

4. Happier Camper Traveler

擁有復古拖車或許能讓人成為快樂露營者，但Happier Camper Traveler將帶來更深的愉悅。這款17英尺長的玻璃纖維蛋形拖車，兼具復古設計與現代房車功能，是21世紀懷舊露營之旅的完美選擇。

2025年推出的三款車型，均採用復古加州風配色，如Palm Springs黃、Topanga綠松石等命名。入門款HCT Essentials配備簡單設施，如可攜式馬桶、可攜式爐具及迷你冰箱；進階的HCT Adventure則配備淋浴間、嵌入式爐具、電池供電迷你冰箱及酒架。

頂級的HCT Summit更搭載全尺寸冰箱、微波爐、配備乾式沖水馬桶與淋浴間的衛浴，以及車頂內建太陽能板等設施；Summit車型的現代化設計還包含手機充電接口與空調系統。無論選擇哪款車型，Happier Camper輕量的復古風格設計，必能讓追尋懷舊情懷的公路旅行者笑開懷。

5. TAB 320 Teardrop Camper

很難找到比迷你淚滴型拖車更可愛的露營夥伴，自1930年代問世以來，這款因獨特外型而得名的露營車在二戰後大為流行，不僅提供比傳統帳篷更精緻的露營體驗，輕巧體積更便於拖曳。儘管1960年代被Airstream等大型露營車取代，淚滴造型仍以復古韻味成為令人喜愛的珍品。

原版1930年代車款如今已難尋，所幸仍可尋獲多種現代版本，如2026年款TAB 320 Teardrop Camper。這款由nüCamp製造的迷你拖車全長僅逾15英尺，乾重2069磅，是低調露營之旅的好選擇。

除了復古外觀，這款拖車的現代設施有180瓦屋頂太陽能板、藍牙電池監測系統、玻璃檯面雙爐灶、12伏特冰箱及空調系統；還能加裝24吋電視、微波爐、車頂行李架或額外鋰電池以擴充電力。TAB 320外觀復古，內裝卻十分時尚：大理石紋餐桌、灰色布椅，以及淺木色櫥櫃，巧妙融合原始經典元素與現代機能。

