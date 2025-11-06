黑糖筍絲焢肉_電鍋料理

筍絲焢肉是一道常讓人懷念起的古早味，改用黑糖來料理，不須再費心炒糖色，利用黑糖本身的色澤就能輕輕鬆鬆幫焢肉上色。一口焢肉，一口筍絲〜好幸福♪★

食材

五花肉, 600g

桂竹筍絲, 100g

黑糖, 2大匙

爆香材料 薑片, 2片 蒜頭, 4瓣 青蔥, 2支 紅辣椒, 1支

滷汁材料 醬油, 4~5大匙 花雕酒, 1米杯 清水, 1米杯 八角, 3粒 白胡椒粉, 1小匙



料理步驟





步驟 1：備好所有食材。五花肉略冰硬，切成1.5~2公分厚片狀(我切太厚，應該能切成8片)。桂竹筍事先處理好(詳如步驟2)。青蔥切段，蒜頭剝除外皮，薑切片，紅辣椒洗淨不切，八角稍微用清水沖洗過。



廣告 廣告



步驟 2：【桂竹筍處理】筍乾的處理比較麻煩，所以我改用超市買來的真空包有機桂竹筍，處理上比較簡便。取出桂竹筍，先用水沖洗2~3次，再撕成長條狀，接著切成5公分小段後，即用滾水汆燙5分鐘去除酸味即可。





步驟 3：【開始滷焢肉♪】取一鍋(不放油)，中大火乾煎肉片至焦香，暫撥鍋旁。並利用乾煎出來的油，小火炒香[爆香材料]後，取出先置於內鍋裡。





步驟 4：接著，倒進「黑糖」讓它平均泡在油裡，小火煮至黑糖起泡泡狀，立刻將肉片撥進糖中拌炒上色。(約2-3分鐘)





步驟 5：取出電鍋，(內鍋)放進焢肉和[滷汁材料]。(外鍋)倒進2米杯水量，進行第一次燉煮，耗時約30-35分鐘。開關第一次跳起，(內鍋)加進筍絲，(外鍋)倒進1米杯熱水量，進行第二次燉煮即可。燉煮完成，可續燜30-40分鐘讓焢肉更軟爛更入味。





步驟 6：完成囉！一口焢肉，一口筍絲，幸福極了(*˘︶˘*)

小撇步

1.用的是6人份內鍋。

2.可直接使用五花肉片，料理更簡便，但燉煮時間記得縮短。

3.花雕酒也可改用紹興酒，味道一樣棒。

4.用的是超市買來的真空包桂竹筍，處理較方便。

5.不用筍絲，可改加水煮蛋，放進時間為第二次燉煮時，也可都不加。

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：懷舊好滋味！黑糖筍絲焢肉

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號