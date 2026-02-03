懷舊年味湧心頭 仁愛長照機構迎春節辦年貨大街
迎接春節辦年貨，臺中市立仁愛「綜合長照」機構3日為日照中心長輩、機構住民與親友舉辦「2026仁愛年貨大街」體驗過節樂趣，樂齡書法家也在現場揮毫寫春聯，整個機構充滿喜氣紅色，重拾傳統習俗與回味年節樂趣。
託慈濟醫療財團法人經營的臺中市立仁愛「綜合長照」機構工作人員，早早掛起紅燈籠、貼春聯、頭戴紅髮箍，營造濃厚的過年味。喜氣洋洋的16個精選攤位市集，讓大家走進時間長廊，體會好久不見的傳統過大年場景。機構主任陳秋珍表示，透過年貨大街連結長輩過去採買年貨的舊生活，將「現實導向」與「社區適應」融入日常照顧。長輩逛攤位挑選喜愛的零食、試吃點心，不僅重拾採購自主權，更與志工、照服員親切互動，感受家人般陪伴的溫暖。
機構人員穿著喜氣的「福氣馬」造型裝飾，九點正式領頭巡禮，帶住民長輩逛街採買、發送春聯給各攤位。85歲謝奶奶由志工推著輪椅，慢慢逛街，挑選愛吃的食物，眼神透著過節的滿足；75 歲林奶奶與家人聚在一起用餐點，林奶奶開心表示：「很熱鬧，很有過年氣氛。」兒子林先生每天都到機構探望母親，他指出，媽媽入住機構已一年多，很喜歡溫馨安穩的環境，家屬很安心。
年貨大街美食之外，少不了墨寶飄香。今年一月才入住的張爺爺，過去是鄰里間知名的書法好手，他展現筆墨功力，神采奕奕的寫吉祥話。張爺爺的女兒表示，機構工作人員都會欣賞並尊重每位長輩的優點與專長，讓爸爸能持續發揮興趣，做自己喜歡的事，家屬備感欣慰。張小姐特別說，即使機構提供的是素食餐點，爸爸依然吃得非常健康且適應。
臺中市立仁愛長照綜合機構始終秉持「尊重、健康、用心、快樂、如家」的五福理念，打造長輩安心倚靠、家屬放心託付的幸福家園。陳秋珍主任指出，年貨大街外，也將舉辦團慶圍爐。即便住民與家屬不是在家過節，透過機構專業團隊與志工陪伴，依然能共享團圓溫馨時刻，讓愛與祝福常在。
撰文、攝影／呂榮浩
