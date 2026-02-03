懷舊年味湧心頭 仁愛長照機構迎春節辦年貨大街

機構人員穿著喜氣的「福氣馬」造型裝飾，帶住民長輩逛街採買、發送春聯給各攤位。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

迎接春節辦年貨，台中市立仁愛長照綜合機構3日為日照中心長輩、機構住民與親友舉辦「2026仁愛年貨大街」體驗過節樂趣，樂齡書法家現場揮毫寫春聯，整個機構充滿喜氣紅色，重拾傳統習俗與回味年節樂趣。

委託慈濟醫療財團法人經營的台中市立仁愛長照綜合機構工作人員，掛起紅燈籠、貼春聯、頭戴紅髮箍，營造濃厚的過年味。

喜氣洋洋的16個精選攤位市集，大家走進時間長廊，體會傳統過大年場景。

機構主任陳秋珍表示，年貨大街連結長輩過去採買年貨的舊生活，「現實導向」與「社區適應」融入日常照顧。長輩逛攤位挑選喜愛的零食、試吃點心，重拾採購自主權，更與志工、照服員親切互動，感受家人般陪伴的溫暖。

機構人員穿著喜氣的「福氣馬」造型裝飾，九點正式領頭巡禮，帶住民長輩逛街採買、發送春聯給各攤位。

八十五歲謝奶奶由志工推著輪椅，慢慢逛街，挑選愛吃的食物，眼神透著過節的滿足；七十五歲林奶奶與家人聚在一起用餐點，林奶奶表示，「很熱鬧，很有過年氣氛。」兒子林先生每天探望母親，他指出，媽媽入住機構已一年多，喜歡溫馨安穩的環境，家屬很安心。

一月入住的張爺爺，是鄰里間知名的書法好手，展現筆墨功力，神采奕奕的寫吉祥話。張爺爺的女兒表示，機構工作人員都會欣賞並尊重每位長輩的優點與專長，爸爸發揮興趣，做喜歡的事，家屬備感欣慰。張小姐特別說，即使機構提供的是素食餐點，爸爸依然吃得非常健康且適應。

陳秋珍主任指出，年貨大街外，也將舉辦團慶圍爐。即便住民與家屬不是在家過節，透過機構專業團隊與志工陪伴，共享團圓溫馨時刻，讓愛與祝福常在。